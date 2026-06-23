Casa Blanca niega que Trump haya accedido a medicamento experimental para bajar de peso

La Casa Blanca negó este martes que el presidente Donald Trump haya recibido acceso a un medicamento experimental para perder peso a través de un programa especial de uso compasivo, como publicó la revista especializada STAT.

La polémica surgió a partir de un reportaje del medio de salud, que aseguró que la farmacéutica Eli Lilly, junto con la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), habría autorizado el acceso a un tratamiento no aprobado a una persona con características similares a las del mandatario.

El programa de “uso compasivo” permite que pacientes con enfermedades graves o en riesgo vital puedan recibir medicamentos experimentales aún no autorizados de forma generalizada.

Según STAT, la investigación no logró confirmación directa por parte de la Casa Blanca, el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) ni la FDA sobre si la solicitud estaba vinculada al presidente Trump.

La respuesta oficial llegó desde la propia Casa Blanca. El subsecretario de prensa Kush Desai rechazó las afirmaciones y cuestionó la credibilidad del informe periodístico, al referirse a la autora del artículo como una “escritora de chismes”.

La controversia se suma a la atención pública que ha recibido la salud del presidente en los últimos meses, tras reportes sobre una aparente pérdida de peso.

“Excelente estado de salud”

En mayo, la Casa Blanca difundió un informe médico en el que se indicó que Trump mantiene un “excelente estado de salud”, atribuyendo los cambios físicos a ajustes en su dieta y rutina de ejercicio, y asegurando que está en condiciones de ejercer la Presidencia.

El informe lo elaboró el médico presidencial, Sean Barbabella, quien indicó que Trump se sometió a una evaluación de varias horas que incluyó tomografías computarizadas, estudios cardíacos, pruebas de detección de cáncer y otras revisiones preventivas realizadas por un equipo de 22 especialistas.

Tras el examen, Trump aseguró que los resultados habían salido “perfectamente”.

Con información de EFE.

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