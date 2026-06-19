Presentan cargos contra inmigrante detenido por el FBI por volar dron en FIFA Fan Festival Atlanta

En medio de las actividades del FIFA Fan Festival 2026 en Atlanta, que forma parte de la celebración del Mundial 2026, un ciudadano mexicano de 37 años, identificado como Lorenzo Rojas-Martínez, fue detenido por autoridades federales tras ser señalado por operar un dron en una zona de vuelo restringida en las inmediaciones del Parque Olímpico del Centenario.

Por lo que las autoridades presentaron cargos federales en contra del inmgrante mexicano, incluido el presunto reingreso irregular a Estados Unidos después de haber sido deportado en dos ocasiones anteriores.



Las autoridades indicaon que Rojas Martínez tiene antecedentes penales por distribución de cocaína.

Operación con dron en zona restringida del Mundial 2026

El incidente ocurrió el pasado 12 de junio cuando agentes federales observaron presuntamente a Rojas-Martínez operando un dron sobre el área del Fan Festival en Atlanta, mientras se encontraba en un estacionamiento cercano grabando el evento.

Según la denuncia, el espacio aéreo fue restringido temporalmente por las actividades del FIFA Fan Festival del Mundial, donde se realizan eventos y celebraciones, por lo que no se permite el uso de drones sin autorización en la zona.

Tras solicitarle identificación y revisar sus documentos, los agentes confirmaron que se encontraba ilegalmente en Estados Unidos tras sus dos deportaciones previas.

?@FBI and @ICEgov ARREST criminal illegal alien who flew a drone in restricted FIFA airspace.



Lorenzo Rojas-Martinez, a criminal illegal alien from Mexico, operated a drone in restricted airspace near Centennial Olympic Park in Atlanta on June 12 during the 2026 FIFA Fan? https://t.co/Aut6gYNJRk pic.twitter.com/bbqcEyVkuD — Homeland Security (@DHSgov) June 19, 2026

Cargos federales y postura del Departamento de Justicia

El 15 de junio, Rojas-Martínez fue formalmente acusado mediante una denuncia federal por dos delitos: operar un dron en espacio aéreo restringido y reingreso ilegal al país tras deportación.

El fiscal federal Theodore S. Hertzberg advirtió sobre el riesgo que representan estas acciones durante eventos masivos.

“Las operaciones no autorizadas con drones en espacio aéreo restringido representan un grave riesgo para la seguridad pública, especialmente durante eventos internacionales importantes como la Copa Mundial de la FIFA”, señaló en un comunicado.

Asimismo, destacó que este caso forma parte de un operativo coordinado entre agencias federales y locales para prevenir actividades ilícitas que puedan poner en peligro a asistentes y personal de emergencia.

FBI Atlanta has now seized 21 drones from operators violating the temporary flight restrictions near FIFA World Cup events downtown. Also, one operator, Lorenzo Rojas-Martinez, has been arrested for violating the TFR and also for allegedly being in the country illegally. More? pic.twitter.com/6CFCzlDoL0 — FBI Atlanta (@FBIAtlanta) June 15, 2026

Operativo del FBI e incautación de drones

La agente especial del FBI en Atlanta, Marlo Graham, informó que el Grupo de Trabajo Antidrones ha incautado al menos 21 drones en el marco de los operativos de seguridad en torno a los eventos del Mundial 2026, incluido el equipo utilizado por Rojas-Martínez.

“El Grupo de Trabajo Antidrones del FBI en Atlanta continuará localizando a los operadores, incautando drones y procesando a quienes violen el espacio aéreo restringido”, afirmó.

Investigación y proceso judicial

El caso está siendo investigado por el FBI y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), bajo la supervisión del fiscal adjunto de Estados Unidos, Dash A. Cooper.

Las autoridades recordaron que la denuncia penal solo contiene cargos, y que el acusado se presume inocente hasta que se demuestre su culpabilidad en un tribunal federal.

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