DHS frena proyecto de megacentro de detención del ICE en Social Circle, Georgia

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos decidió dar marcha atrás en su plan para convertir un almacén ubicado en Social Circle, Georgia, en un megacentro de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), según informó el gobierno local.

La decisión fue comunicada a las autoridades de la ciudad a través de un mensaje del congresista Mike Collins, en el que se indicaba que el DHS ya no contempla establecer una instalación de detención en esa localidad.

Un proyecto que generó fuerte oposición

El plan original preveía transformar el inmueble en un centro con capacidad para albergar hasta 10,000 detenidos, una cifra que superaba ampliamente la población total de Social Circle, además de requerir entre 2,000 y 2,500 empleados para su operación.

La propuesta generó preocupación inmediata entre residentes y autoridades locales, quienes advirtieron que la infraestructura de la ciudad no estaba preparada para un proyecto de esa magnitud.

Inversión millonaria en la propiedad

El gobierno federal había adquirido el almacén por 128,5 millones de dólares, según consta en registros oficiales. La cifra representó más de cuatro veces su valor de venta en 2023, cuando la propiedad fue comercializada por 29,3 millones de dólares.

Tras la decisión del DHS, las autoridades locales señalaron que aún no está claro si el inmueble será vendido o destinado a otro uso, aunque esperan que eventualmente regrese al sector privado.

Posible retorno a la base impositiva local

El gobierno de Social Circle expresó su confianza en que la propiedad pueda reincorporarse a la economía local y contribuir nuevamente a la base fiscal de la ciudad.

“Con base en la información proporcionada a la Ciudad, entendemos que la propiedad podría venderse si no existen otras agencias federales interesadas en ella”, señaló la administración municipal en un comunicado.

Apoyo político y reacción local

La decisión fue celebrada por los senadores de Georgia Jon Ossoff y Raphael Warnock, quienes habían manifestado su oposición al proyecto desde su anuncio.

Ossoff destacó que la presión de la comunidad fue clave para frenar el plan, subrayando que la organización local tuvo un impacto directo en la decisión final.

En Social Circle, una comunidad ubicada en un condado de tendencia republicana, el proyecto había generado un inusual consenso de rechazo entre distintos sectores políticos.

Contexto nacional

El caso de Social Circle se suma a otros proyectos similares en distintos estados, donde el DHS ha reconsiderado planes para convertir almacenes en centros de detención migratoria.

Mientras tanto, el Departamento de Seguridad Nacional no ha ofrecido detalles adicionales sobre la estrategia general de expansión de infraestructura de detención del ICE, ni sobre el futuro de propiedades adquiridas para ese fin.

Las autoridades locales en otras regiones siguen a la espera de confirmaciones oficiales sobre el destino de instalaciones similares, mientras continúan los procesos legales y la revisión de estos proyectos.

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