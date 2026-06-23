EE.UU. intenta frenar la venta de 5,000 objetos rescatados del Titanic

El destino de miles de objetos recuperados del Titanic quedó en el centro de una nueva disputa legal en Estados Unidos. El gobierno federal busca impedir que la empresa RMS Titanic Inc. venda más de un centenar de objetos extraídos del famoso transatlántico, una iniciativa que podría marcar un precedente histórico en la gestión del patrimonio marítimo.

La controversia salió a la luz tras la desclasificación de documentos judiciales que revelan un enfrentamiento entre las autoridades estadounidenses y la compañía con sede en Georgia, responsable de las expediciones de rescate realizadas en el lugar donde yace el barco desde finales de la década de 1980.

La subasta que desató el conflicto

RMS Titanic anunció su intención de subastar más de 100 piezas de la colección y exhibirlas previamente en una gira internacional por 4 ciudades cuyos nombres todavía no han sido divulgados. Entre los objetos mencionados en los expedientes judiciales figuran un querubín de bronce, un collar elaborado con pepitas de oro y un colgante con forma de corazón.

La colección completa es mucho más amplia. Incluye cerca de 5,000 artefactos recuperados del fondo del Atlántico Norte, entre ellos pertenencias personales de pasajeros, monedas, vajilla, utensilios de cocina, elementos decorativos y fragmentos del casco del buque. Muchas de estas piezas fueron extraídas durante sucesivas expediciones realizadas desde 1987.

El principal argumento del gobierno, según informa Fox 13, se basa en un acuerdo alcanzado en la década de 1990. Según las autoridades, RMS Titanic obtuvo derechos exclusivos de salvamento sobre el naufragio bajo la condición de que los objetos recuperados permanecieran juntos como una colección y nunca fueran vendidos individualmente. Ahora, la empresa sostiene que su plan de comercialización no viola los compromisos asumidos ni las resoluciones judiciales vigentes.

El papel de Estados Unidos y Francia

La oposición oficial está encabezada por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), organismo que supervisa los intereses estadounidenses vinculados al sitio del naufragio. En los documentos presentados ante el tribunal, la agencia afirma que la compañía pretende avanzar con la venta sin solicitar autorización judicial y que interpreta que no existen restricciones legales que le impidan hacerlo.

El litigio también involucra a Francia. Las primeras piezas recuperadas del Titanic fueron trasladadas a territorio francés, donde un tribunal reconoció la propiedad de esos objetos al salvador del naufragio. Esa circunstancia ha abierto un debate sobre qué jurisdicción tiene la última palabra sobre parte de la colección.

La NOAA sostiene que las cerca de 5,000 piezas deben mantenerse unidas independientemente de si fueron reclamadas en Francia o en EE.UU. Además, argumenta que las condiciones impuestas por las autoridades francesas también limitan la posibilidad de vender los objetos por separado. RMS Titanic rechaza esa interpretación y afirma que los tribunales estadounidenses carecen de autoridad sobre las piezas cuya propiedad fue reconocida originalmente en Francia.

Un mercado multimillonario alrededor del Titanic

La batalla legal se desarrolla mientras el interés por los recuerdos vinculados al Titanic continúa creciendo entre coleccionistas. Los objetos relacionados con la tragedia suelen alcanzar cifras extraordinarias en subastas internacionales, aunque existe una diferencia importante entre los artefactos recuperados directamente del pecio y aquellos que fueron rescatados por sobrevivientes o recogidos por embarcaciones que acudieron al lugar tras el hundimiento.

En abril de este año, un chaleco salvavidas utilizado durante la evacuación del barco fue vendido por $906,000 dólares. Un año antes, un reloj de bolsillo de oro de 18 quilates perteneciente al empresario Isidor Straus, copropietario de Macy’s y pasajero de primera clase, superó los $2 millones, convirtiéndose en uno de los objetos relacionados con el Titanic más valiosos jamás subastados.

Las críticas al plan de RMS Titanic también han llegado desde el ámbito académico y científico. Diversos especialistas consideran que los artefactos poseen un valor histórico y arqueológico que trasciende cualquier interés comercial. Entre ellos se encuentra el explorador marino Greg Stone, quien ha defendido la recuperación responsable de piezas del naufragio, aunque cuestiona que una empresa con fines de lucro controle su destino.

El profesor de derecho Richard Daynard, de la Northeastern University School of Law, ha advertido que permitir la venta individual de los objetos podría favorecer que piezas de enorme relevancia histórica terminen en colecciones privadas inaccesibles para el público. Mientras los tribunales analizan el caso, el futuro de miles de reliquias del Titanic permanece incierto.

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