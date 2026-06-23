El dato que marca el Mundial 2026 de Lionel Messi: el goleador que menos corre

Lionel Messi arrancó el Mundial 2026 de forma histórica con cinco goles en dos partidos, esto a pesar de que casi no corre en los 90 minutos, de acuerdo a Sportingpedia.

Messi es el jugador con el promedio de velocidad más bajo entre los futbolistas de campo del Mundial 2026 con 4.7 kilómetros.

El astro argentino apenas está corriendo 1.1 kilómetros más que el portero de Inglaterra, Jordan Pickford, lo que muestra la eficacia en los metros que corre el argentino, líder histórico de goleo en los Mundiales.

Aunque este fenómeno no es solo con Lionel Messi, sino en el equipo de la selección de Argentina. El combinado albiceleste es el conjunto que menos corre de toda la Copa del Mundo.

Los campeones del mundo cuentan hasta ahora con 3 de los 10 jugadores de campo más lentos en la Copa Mundial de 2026: Messi con 4,7 km/h, Romero con 5,1 km/h y Martínez con 5,2 km/h.

Esto no es reflejo de una mala defensa, puesto que Argentina es una de las pocas selecciones que tiene dos partidos disputados sin haber recibido goles.

¿Quiénes son los jugadores más rápidos del Mundial 2026?

Después de casi dos fechas completas, los más rápidos del Mundial 2026 vienen de África, Asia y dos de Europa.

Cinco jugadores lideran el conjunto de datos con 7,7 km/h: Dailon Livramento de Cabo Verde, Mahmoud Almardi de Jordania, Zaid Ismael de Irak, Timothy Castagne de Bélgica y Vladimir Darida de la República Checa.

Aleksandar Pavlovic, Relebohile Mofokeng y Ngalayel Mukau registran 7,6 km/h, mientras que Noor Alrawabdeh y Benjamin Nygren se sitúan en 7,5 km/h.

Estos jugadores no son necesariamente los velocistas más rápidos del torneo, pero sí los que presentan el mayor promedio de velocidad en los datos disponibles.

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