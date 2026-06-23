Mundial 2026: Partidos para hoy 23 de junio y cómo sigue la tabla de posiciones

Este martes termina la segunda jornada del Mundial 2026 para todos los grupos con acción del Grupo K y el Grupo L.

Portugal deberá ganar si no quiere complicarse su clasificación a la siguiente ronda e Inglaterra buscará quedar como líder de grupo y tener su puesto en los 16avos de final.

A continuación los partidos del 23 de junio del Mundial 2026

⚽ Mundial FIFA 2026 Partidos de hoy | 23 de junio | Horario ET Grupo Partido Hora (ET) Estadio Transmisión en EE.UU. Grupo K 🇵🇹 Portugal vs. 🇺🇿 Uzbekistán 1:00 PM 🏟️ NRG Stadium FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio Grupo L 🏴 Inglaterra vs. 🇬🇭 Ghana 4:00 PM 🏟️ Gillette Stadium FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio Grupo L 🇵🇦 Panamá vs. 🇭🇷 Croacia 7:00 PM 🏟️ BMO Field FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio Grupo K 🇨🇴 Colombia vs. 🇨🇩 RD Congo 10:00 PM 🏟️ Estadio Akron FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio 📺 Todos los horarios corresponden al horario del Este de Estados Unidos (ET).

Resultados de ayer 22 de junio y así queda los grupos

⚽ Mundial FIFA 2026 Resultados del 22 de junio y posiciones actualizadas Grupo Partido Resultado Grupo I 🇫🇷 Francia vs 🇮🇶 Irak 3-0 Grupo I 🇳🇴 Noruega vs 🇸🇳 Senegal 3-2 Grupo J 🇦🇷 Argentina vs 🇦🇹 Austria 2-0 Grupo J 🇯🇴 Jordania vs 🇩🇿 Argelia 1-2 📊 Grupo I Pos Selección Pts GF GC 1 🇫🇷 Francia 6 6 1 2 🇳🇴 Noruega 6 7 3 3 🇸🇳 Senegal 0 3 6 4 🇮🇶 Irak 0 1 7 📊 Grupo J Pos Selección Pts GF GC 1 🇦🇷 Argentina 6 5 0 2 🇦🇹 Austria 3 3 3 3 🇩🇿 Argelia 3 2 4 4 🇯🇴 Jordania 0 2 5 🔎 Panorama: Francia y Noruega ya suman seis puntos en el Grupo I y quedaron muy cerca de asegurar su clasificación a la fase eliminatoria. En el Grupo J, Argentina lidera con paso perfecto tras dos victorias, mientras que Austria y Argelia llegan con opciones a la última jornada.

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