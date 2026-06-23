Mundial 2026: Partidos para hoy 23 de junio y cómo sigue la tabla de posiciones

Este martes termina la segunda jornada del Mundial 2026 para todos los grupos con acción del Grupo K y el Grupo L.
Portugal deberá ganar si no quiere complicarse su clasificación a la siguiente ronda e Inglaterra buscará quedar como líder de grupo y tener su puesto en los 16avos de final.
A continuación los partidos del 23 de junio del Mundial 2026
⚽ Mundial FIFA 2026
Partidos de hoy | 23 de junio | Horario ET
|Grupo
|Partido
|Hora (ET)
|Estadio
|Transmisión en EE.UU.
|
Grupo K
|
🇵🇹 Portugal vs. 🇺🇿 Uzbekistán
|
1:00 PM
|
🏟️ NRG Stadium
|
FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio
|
Grupo L
|
🏴 Inglaterra vs. 🇬🇭 Ghana
|
4:00 PM
|
🏟️ Gillette Stadium
|
FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio
|
Grupo L
|
🇵🇦 Panamá vs. 🇭🇷 Croacia
|
7:00 PM
|
🏟️ BMO Field
|
FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio
|
Grupo K
|
🇨🇴 Colombia vs. 🇨🇩 RD Congo
|
10:00 PM
|
🏟️ Estadio Akron
|
FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio
📺 Todos los horarios corresponden al horario del Este de Estados Unidos (ET).
Resultados de ayer 22 de junio y así queda los grupos
⚽ Mundial FIFA 2026
Resultados del 22 de junio y posiciones actualizadas
|Grupo
|Partido
|Resultado
|
Grupo I
|🇫🇷 Francia vs 🇮🇶 Irak
|3-0
|
Grupo I
|🇳🇴 Noruega vs 🇸🇳 Senegal
|3-2
|
Grupo J
|🇦🇷 Argentina vs 🇦🇹 Austria
|2-0
|
Grupo J
|🇯🇴 Jordania vs 🇩🇿 Argelia
|1-2
📊 Grupo I
|Pos
|Selección
|Pts
|GF
|GC
|1
|🇫🇷 Francia
|6
|6
|1
|2
|🇳🇴 Noruega
|6
|7
|3
|3
|🇸🇳 Senegal
|0
|3
|6
|4
|🇮🇶 Irak
|0
|1
|7
📊 Grupo J
|Pos
|Selección
|Pts
|GF
|GC
|1
|🇦🇷 Argentina
|6
|5
|0
|2
|🇦🇹 Austria
|3
|3
|3
|3
|🇩🇿 Argelia
|3
|2
|4
|4
|🇯🇴 Jordania
|0
|2
|5
🔎 Panorama: Francia y Noruega ya suman seis puntos en el Grupo I y quedaron muy cerca de asegurar su clasificación a la fase eliminatoria. En el Grupo J, Argentina lidera con paso perfecto tras dos victorias, mientras que Austria y Argelia llegan con opciones a la última jornada.
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