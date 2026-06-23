La increíble historia de las “hermanas de esperma” que se encontraron

Natasha, Gemma y Helen crecieron creyendo que sabían quiénes eran sus padres.

Solo décadas después, tras realizar pruebas de ADN, se reveló que todas ellas habían sido concebidas por el mismo donante de esperma.

Como fueron gestadas antes de que se introdujera la legislación en 1991, dicen que forman parte de la generación de niños concebidos durante el período del “Lejano Oeste” de la donación de esperma.

Se llaman a sí mismas “hermanas de esperma” (Sperm Sisters), están explorando juntas su nueva hermandad y describen su primer encuentro como “un cuento de hadas; fue algo mágico, hubo lágrimas de alegría”.

El camino de la identidad

Gemma y Helen Hicks crecieron juntas en Berkshire, Inglaterra, y ambas pensaban que el hombre que las crio era su padre biológico.

Recién a los veintitantos años descubrieron que habían sido concebidas mediante un donante de esperma, pero no tenían idea de si era de la misma persona, ya que los registros eran limitados en esa época.

“En aquel entonces, la donación de esperma era como vivir en el Lejano Oeste. A muchos padres se les decía que criaran a sus hijos como si fueran suyos, pero estaban condicionados a no decir nada”, dice Gemma, de 36 años.

Helen y Gemma descubrieron la verdad detrás de su concepción a finales de su veintena. (Foto: Gemma Hicks)

En agosto de 1991 se creó la Autoridad de Embriología y Fertilización Humana (HFEA, por sus siglas en inglés), que regula la fertilidad en el Reino Unido, y se introdujeron algunas reglas.

Una prueba de ADN no solo confirmó que tenían el mismo padre biológico, sino que también les permitió conocer a otras nuevas hermanas.

“Me sentía diferente desde el punto de vista físico, sentía que no sabía quién era y empecé a cuestionar cada pequeña cosa que hacía, preguntándome si se debía a mi genética”, cuenta Gemma.

Para Helen, de 35 años, que vive en Hampshire, después de la sorpresa inicial, la noticia le dio una sensación de claridad.

“Sentí una sensación de calma realmente extraña y abrumadora. Recuerdo ciertos momentos de mi vida y, de repente, las cosas cobraron sentido para mí”.

Más hermanas

Desde entonces, se han conectado con dos hermanas más del mismo donante; una de ellas es Natasha Goldstein-Opasiak, de 36 años, que vive en Essex, quien descubrió a los 21 años que había sido concebida por un donante, pero recién diez años después se hizo una prueba de ADN.

“Lo hice porque estaba realmente interesada en saber qué constituía mi otra mitad. Ni en un millón de años pensé que encontraría hermanas”, señala.

“Básicamente, recibes una notificación por correo electrónico que dice que tienes familiares. Es literalmente como Tinder, dice que has coincidido: aquí están tus hermanastras”.

Helen y Gemma contactaron con Natasha y en un mes quedaron en reunirse.

Natasha se enteró a los 21 años que había sido concebida por un donante de esperma. (Foto: Natasha Goldstein-Opasiak)

“Siempre decimos que nos unimos como si fuéramos imanes”, relata Gemma.

“Creo que un minuto después de sentarnos a la mesa con Nat, nos dimos cuenta de que hablamos de la misma manera, tenemos los mismos puntos de vista sobre las cosas. Es bastante extraño, pero es mágico”.

También descubrieron que antes habían estado cerca de cruzarse.

Gemma y Natasha estaban en las mismas residencias estudiantiles en el mismo momento, en la Universidad de Leeds, 15 años antes.

“Es muy triste que se nos haya negado el acceso la una a la otra cuando éramos pequeñas, que podríamos haber pasado el rato y compartir fiestas de cumpleaños; es muy triste pensar que nos hemos perdido tantas cosas”, expresa Gemma.

Los tres tienen características similares, como la creatividad: Gemma se ha dedicado al arte, Helen a la música y Natasha a la danza, y todas han sido maestras o conferenciantes en algún momento.

“La verdad es que no crecí en un hogar creativo, sino sabiendo que venimos de una familia muy creativa. Todo se alinea, tu sentido de valía también se alinea”, apunta Gemma.

Raíces compartidas

Las tres hermanas hablan sobre cómo haber conocido sus raíces incidió en su identidad.

El padre que crió a Gemma y Helen es galés y la pareja creció visitando el país y apoyando al equipo de rugby de Gales.

“Creo que ser galeses fue una parte muy importante de nuestra educación, crecimos con un gran sentido de orgullo”, indica Gemma.

Casualmente, la prueba de ADN mostró que su padre biológico era en parte galés.

“Afortunadamente, para nosotros, no ha cambiado mucho. No sé cómo se habría sentido saber que somos franceses o algo así. Me hubiese entristecido mucho saber que la comunidad galesa no formara parte de nuestra composición (genética)”, añade.

Natasha no creció pensando que era galesa, pero tenía conexiones allí.

Los partidos de rugby galeses fueron una parte importante de la identidad de Gemma y Helen mientras crecían. (Foto: Gemma Hicks)

“De hecho, pasé mucho tiempo en el norte de Gales durante mi infancia, en lugares como Bangor y Gwynedd, así que, curiosamente, me siento muy conectada con Gales”, dice.

“Descubrir que el señor donante era de allí me hizo muy feliz”.

Helen añade: “Una vez que descubres quién eres en realidad, y tenemos tanta suerte de haber podido hacerlo, sientes una gran sensación de paz”.

Las hermanas han podido averiguar quién es su padre biológico y se han puesto en contacto con él, que lo recibió con “amabilidad y positividad”, según dicen.

Según la HFEA, más de 85.000 personas han nacido de tratamientos de donantes en clínicas autorizadas del Reino Unido desde 1991.

Tras un cambio en la legislación en Reino Unido en 2005, no es posible donar esperma, óvulos o embriones de forma anónima.

Esto significa que cuando un niño concebido mediante la donación de óvulos, espermatozoides o embriones cumple 18 años, puede optar por conocer parte de la información identificable de su donante e intentar ponerse en contacto con él.

“Hermanas de esperma”

Las tres dicen que son inseparables como “hermanas de esperma” y comenzaron un pódcast del mismo nombre.

“Creo que las tres nos sentíamos muy solas y que, si podíamos hablar sobre el tema, podríamos encontrar respuestas y conocernos”, apunta Natasha.

“Hemos construido nuestra hermandad a través de la creación de este pódcast”.

“Tenemos tanto que ponernos al día: ¡30 años nada menos!”, agrega Gemma, quien dice que el pódcast la hizo sentir aún más cerca de Helen.

El trío también busca crear conciencia sobre la concepción mediante un donante, algo que Natasha describió como “un tema tabú”.

Dice que cuando cuenta que ha sido concebida por un donante, encuentra “una gran confusión y prácticamente ninguna comprensión real de lo que eso significa”.

Si bien ahora hay una mejor regulación, siguen diciendo que no hay protección para todos los niños concebidos por donantes.

Las hermanas comenzaron un podcast en marzo para compartir sus historias. (Foto: Sperm Sisters)

Las hermanas no saben cuántos otros hermanos o hermanas tienen; el límite actual de 10 familias por donante no existía cuando fueron concebidas.

Una investigación reciente de la BBC en Gales descubrió cómo los sitios y aplicaciones de redes sociales impulsan la donación de esperma no regulada.

“La HFEA se ha esforzado mucho para garantizar que está regulada, que las personas sepan quiénes son sus donantes”, dice Gemma.

“Las leyes han mejorado mucho, pero lamentablemente parece que todo ese arduo trabajo se está agotando con el auge de cosas como el esperma en Facebook”, añade.

“Nacimos en una era en la que no había reglas, ahora no es tan diferente. Solo creo que si podemos ser la voz de la próxima generación de niños concebidos por donantes, espero que esto inspire a algunos padres a pensárselo dos veces antes de guardar el secreto o no hacer preguntas”.

Helen dice que los niños concebidos mediante donantes de esperma están “completamente desprovistos de voz” y que ella y sus hermanas esperan “dar voz a las implicaciones que esto tiene”.

Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.

Suscríbete aquí a nuestro nuevo newsletter para recibir cada viernes una selección de nuestro mejor contenido de la semana.

También puedes seguirnos en YouTube, Instagram, TikTok, X, Facebook y en nuestro nuevo canal de WhatsApp.

Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.