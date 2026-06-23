Jessica González-Rojas gana curul demócrata por el Senado estatal de NY tras derrotar a Jessica Ramos

Este martes 23 de junio se realizaron las elecciones primarias en la Ciudad de Nueva York para decidir qué candidatos del Partido Demócrata, principalmente, participarán en los comicios generales del 4 de noviembre, y una de las contiendas que más atención cautivó fue la del Distrito 13 al Senado estatal por Queens, donde Jessica González-Rojas se convirtió en la ungida de los votantes.

Al cierre de esta edición, escrutado el 85%, la ganadora superaba a su principal oponente por una ventaja significativa de 6,350 votos contra 4,908.

La carrera por la curul del Distrito, en pleno corazón de Queens, que incluye a vecindarios como Jackson Heights, Corona, Elmhurst, East Elmhurst y partes de Astoria y Woodside, donde más del 80% de la población es de origen inmigrante, y 61% son latinos, se convirtió por meses en un duelo con aroma latino. Jessica González-Rojas, quie actualmente es asambleísta estatal, retó a la senadora Jessica Ramos, antigua compañera de causas, y también al polémico exsenador estatal Hiram Monserrate.

La asambleísta se enfrascó en una dura atalla por los votos del Distrito, asegurando que la titular del cargo no está haciendo bien la tarea, y en su aspiración se echó encima el respaldo del alcalde Zohran Mamdani y de otros pesos pesado del Partido Demócrata, como las congresistas Nydia Velásquez y Alexandría Ocasio-Cortez

Ramos intentó defenderse asegurando que los intentos por desbancarla se debían a una persecusión por su decisión de oponerse a la construcción de un casino en la zona del estadio de los Mets, y en las últimas semanas intentó repuntar con el electorado promoviendo varios eventos comunitarios, como la fiesta de Colombia el fin de semana.

La aspirante de origen paraguayo y puertorriqueño, celebró su victoria rodeada de decenas de simpatizantes y líderes políticos, quienes acudieron anoche al restaurante The Queensboro, en la populosa avenida Northern Boulevard, de Queens, a darles su apoyo.

Allí, la líder política, a quien los resultados le sonrieron, defendió su historial de trabajo y su compromiso con las comunidades como su mejor carta de presentación.

“Esta campaña siempre ha girado en torno a nuestra comunidad y a la convicción de que, juntos, podemos construir un futuro más asequible, más saludable y lleno de esperanza para Queens y sobre todo nuestras familias inmigrantes”, dijo la aspirante al Senado estatal. “Hemos tocado más de 50,000 puertas, conversado con miles de vecinos y construido un movimiento impulsado por el pueblo”.

La actual senadora Jessica Ramos, comenzó un declive en el terreno político, tras apoyar en las elecciones del año pasado por la Alcaldía al exgobernador Andrew Cuomo, a quien había criticado ferozmente y quien no comulgaba con las visiones de la política progresista que la colombiana había defendido en Albany.

A pesar de la victoria de González-Rojas, la participación electoral del Distrito 13 al Senado estatal, donde se estima que hay más de 142,000 votantes registrados, fue bastante baja.