Joe Manganiello revela la batalla contra una enfermedad que terminó en una “amputación de un órgano”

El actor Joe Manganiello reveló el delicado cuadro de salud que atravesó durante años y por el cual experimentó dolor crónico durante mucho tiempo. Según dijo, la estrella de “Magic Mike” su recuperación incluyó la “amputación de un órgano”.

Manganiello anunció el lanzamiento “Bloodlines”, que saldrá a la venta el 13 de octubre de la mano de Avid Reader Press, un sello editorial de Simon & Schuster. En sus memorias, el exesposo de Sofía Vergara aseguró que su situación de salud estuvo “marcada por múltiples experiencias cercanas a la muerte y crisis médicas”.

Según explicó en su libro, Manganiello señaló que experimentó una “cascada de enfermedades autoinmunes” que atacaron su piel, tiroides, ojos, pulmones y sistema digestivo.

De acuerdo con la sinopsis, el actor experimentó durante siete años un fuerte “dolor crónico, la amputación de un órgano que le salvó la vida”.

También experimentó “una crisis existencial y una prolongada lucha por la supervivencia que dejó a los médicos con pocas respuestas y ninguna explicación clara”.

La situación se volvió tan compleja que la medicina tradicional se fue quedando sin respuestas. Es por eso que Manganiello siguió un camino poco tradicional. “Chamanes, rituales paganos, mitos ancestrales, registros familiares perdidos hace mucho tiempo y el renacimiento de su propia espiritualidad”, explica la sinopsis.

Mientras recorría ese camino, Manganiello descubrió que sus antepasados ​​estaban marcados por la violencia, el desplazamiento y enfermedades crónicas. Manganiello describió que ese momento fue el “brutalmente difícil” y que no se lo desearía ni a su “peor enemigo”.

Manganiello dijo a la revista People que espera que dar a conocer su historia le pueda dar esperanza a quienes estén atravesando un momento difícil.

“Espero que mi experiencia en este camino pueda dar esperanza a los lectores, mostrándoles que pueden encontrar respuestas y sanación al otro lado de cualquier dificultad que estén atravesando. El proceso de escribir este libro me brindó la perspectiva necesaria para comprender que mi sufrimiento era como un capullo del que emergería transformada para siempre”, dijo el autor.

Bloodlines es un libro que no solo narra una difícil situación médica, sino que también explora temas como la enfermedad, la herencia, la masculinidad, la fe, la ambición y las identidades que construimos para perdurar.

Joe Manganiello y la actriz colombiana Sofía Vergara estuvieron casados durante siete años. En 2023 anunciaron su separación y en 2024 se formalizó su divorcio. Poco después, el actor comenzó a salir con la actriz y presentadora estadounidense Caitlin O’Connor.

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