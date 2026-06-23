Nueva York: el tiempo para hoy martes 23 de junio

¿Cómo deberías prepararte para salir a las calles de Nueva York este martes? Antes que nada, las temperaturas que se predicen para el día de hoy según el pronóstico del clima en la ciudad que nunca duerme se encontrarán entre los 73 grados Fahrenheit (23ºC) de máxima y los 63 grados Fahrenheit (17ºC) de mínima. Además, la sensación térmica, es decir, “temperatura real” que tú mismo vas a percibir será de 75ºF (24ºC) de máxima y 75ºF (24ºC) de mínima.

La probabilidad de que se produzcan precipitaciones es del 91% durante el día y del 3% a lo largo de la noche, mientras que el porcentaje de nubosidad será del 26% en el transcurso del día y del 13% en el curso de la noche.

Además, se esperan ráfagas de viento que alcanzarán un máximo de 6.84 mph durante la primera mitad del día y los 5.59 mph durante la noche, por lo que se recomienda llevar ropa adecuada. En esta época del año, el amanecer tendrá lugar a las 05:25 h, mientras que el crepúsculo lo tendremos a las 20:31 h. En total habrá 15 horas de sol durante el día.

El pronóstico del tiempo para mañana en Nueva York

En cuanto al clima de mañana en la ciudad de Nueva York habrá pocas nubes. Las temperaturas variarán entre los 64 y los 81 grados Fahrenheit (18 y 27ºC). Las probabilidades de lluvia serán de 2% por la mañana, 6% por la tarde y 2% por la noche.

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El clima en Nueva York

Nueva York cuenta con un clima fundamentalmente húmedo, caracterizado por inviernos fríos y veranos calurosos. Las lluvias son constantes durante todo el año, con tormentas durante el verano y nevadas en invierno. La cercanía de la costa atlántica ayuda a suavizar los cambios extremos de temperatura. Los meses más fríos son entre diciembre y marzo, mientras que los más calurosos se registran entre julio y agosto.

¿Cómo es el clima en Estados Unidos?

Un país de tal extensión como Estados Unidos presenta climas muy distintos según la región y la estación del año. En la Costa Este, los climas dominantes son el húmedo subtropical del sudeste del país y el continental húmedo más hacia el norte, en concreto, hacia latitudes de entre 40° N hasta 70° N.

El noreste estadounidense tiene un clima continental húmedo con lluvias permanentes durante todo el año, que se convierten en tormentas en verano y nieve en invierno. El sureste de Estados Unidos tiene un clima húmedo subtropical con veranos temperaturas calurosas, inviernos frescos y notables precipitaciones.

En la zona oeste de Estados Unidos se dan al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos muy fríos y veranos templados y veranos extremadamente calurosos e inviernos suaves. Ambos tienen pocas posibilidades de precipitaciones durante el año. El clima mediterráneo se encuentra en la zona de costa del la región oeste y cuenta con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.