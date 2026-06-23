Pareja de Florida conservará a la bebé nacida en medio de una confusión de embriones durante proceso de fecundación in vitro

Una pareja de Florida que protagoniza uno de los casos más inusuales de reproducción asistida en Estados Unidos podrá conservar la custodia de la bebé que nació tras una confusión de embriones en una clínica de fertilidad. El acuerdo fue alcanzado con los padres biológicos de la menor, poniendo fin a meses de incertidumbre legal y emocional.

De acuerdo a NBC News, Tiffany Score y Steven Mills presentaron una demanda en enero contra el Fertility Center of Orlando y su principal especialista en endocrinología reproductiva después de descubrir que la niña que Score había dado a luz un mes antes no tenía vínculo genético con ninguno de los 2.

Según la demanda, la pareja, ambos de raza blanca, decidió realizar pruebas genéticas debido a que la recién nacida presentaba rasgos físicos que no coincidían con los de la familia. Los análisis revelaron que la bebé, llamada Shea, tenía ascendencia 100% del sur de Asia, lo que llevó a descubrir que un embrión ajeno había sido implantado por error durante un tratamiento de fertilización in vitro.

Un acuerdo que evita una batalla judicial prolongada

La investigación permitió localizar a los padres biológicos de la menor, identificados en documentos judiciales únicamente como “Paciente 004” para proteger su identidad. Desde entonces, ambas familias iniciaron conversaciones para determinar el futuro de la niña.

En un documento presentado ante la corte el viernes pasado, la abogada de Score y Mills informó que las partes lograron un acuerdo de custodia diseñado conjuntamente. El pacto reconoce a la pareja que crió a Shea desde su nacimiento como los “padres custodios permanentes” de la menor. Los detalles específicos del acuerdo no fueron divulgados públicamente.

Por su parte, Rob Marcereau, abogado de los padres biológicos, indicó que sus clientes tienen la intención de seguir formando parte de la vida de la niña. Según explicó, ambas familias buscan afrontar una situación extraordinaria que surgió sin responsabilidad alguna de los involucrados.

La jueza del circuito Margaret Schreiber celebró el entendimiento alcanzado durante una audiencia celebrada el lunes. La magistrada destacó que el acuerdo se concretó cuando la niña aún es muy pequeña, lo que podría facilitar su estabilidad emocional y familiar a largo plazo.

Un caso que expone los riesgos de la industria de fertilidad

El caso ha llamado la atención a nivel nacional debido a la escasez de antecedentes similares. Los errores de intercambio de embriones son extremadamente raros, aunque se han registrado algunos episodios comparables en Estados Unidos durante las últimas décadas.

Desde que se conoció el incidente, Score y Mills sostuvieron públicamente que deseaban seguir siendo los padres de Shea. En su demanda argumentaron que habían desarrollado un fuerte vínculo emocional con la niña desde el embarazo y reiteraron que la consideran su hija.

Mientras tanto, el litigio contra la clínica continúa. La pareja espera los resultados de pruebas genéticas adicionales sobre un embrión congelado que, según el centro médico, les pertenece biológicamente. Ese embrión ya fue trasladado a otra instalación especializada.

El Fertility Center of Orlando también atraviesa dificultades financieras y legales. La institución anunció recientemente el cierre de sus operaciones, mientras que otra red de fertilidad comenzó a funcionar en las mismas instalaciones. El caso ha reavivado el debate sobre la supervisión de la industria de fertilización in vitro en Estados Unidos, un sector que diversos expertos consideran menos regulado que en otros países desarrollados.

En una declaración difundida por medio de su abogada, Score y Mills afirmaron que respetarán la privacidad de los padres biológicos y que esperan construir una relación basada en la confianza y la amistad. Con el acuerdo ya firmado, ambas familias buscan dejar atrás una experiencia tan excepcional como dolorosa, priorizando el bienestar de la niña que quedó en el centro de un error médico con consecuencias de por vida.

Sigue leyendo:

* “Doné mis óvulos a una desconocida que encontré en el metro”

* Nace el bebé más viejo del mundo: un embrión congelado 30 años

* Mujer en Reino Unido quedó embarazada de nuevo mientras ya esperaba otro bebé