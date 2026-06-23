Qué decía la nota que Irán dejó en el vestuario del SoFi Stadium tras el 0-0 con Bélgica

La selección de Irán sorprendió al abandonar el vestuario del SoFi Stadium, en Los Ángeles, con una nota escrita a mano en la que agradecía la hospitalidad recibida y pedía que “la paz y el respeto” prevalezcan entre las naciones.

El gesto llegó después del 0-0 frente a Bélgica y en medio de tensiones por la logística de sus desplazamientos durante el Mundial. Irán es la única selección que tiene un visado de horas para permanecer en Estados Unidos.

Un mensaje de identidad y orgullo

La nota que se ha hecho viral en redes sociales hacía referencia al legado histórico del país y al carácter con el que afrontaron sus dos primeros partidos del torneo.

El texto destacaba que, desde la antigua Persia hasta el Irán actual, “el espíritu del país sigue firme”.

El plantel también subrayó que llegó a Los Ángeles “con orgullo”, compitió “con honor” y se marchaba “con dignidad”, agradeciendo tanto a la ciudad como a los aficionados iraníes que los acompañaron durante los 180 minutos disputados allí.

Un llamado a la paz en plena tensión

El mensaje cerraba con un deseo-petición: que la paz, la amistad y el respeto sean el camino entre los pueblos. La nota apareció apenas tres días después de que la federación iraní anunciara que presentaría una queja ante la FIFA por problemas en la organización de su viaje para enfrentar a Bélgica.

Iran left a note in SoFi Stadium's locker room thanking LA for its hospitality at the World Cup.



"From the ancient Persia of thousands ?of years ago to the civilized Iran of today, the spirit of Iran ?remains ?alive and steadfast."



"We came to Los Angeles with pride, competed? pic.twitter.com/8LqndqZu5S — Front Office Sports (@FOS) June 22, 2026

Viajes complicados y reclamos del cuerpo técnico

Irán ha tenido que desplazarse desde su base en Tijuana bajo restricciones especiales. El equipo llegó a Estados Unidos la noche previa al partido, jugó al mediodía y debía regresar ese mismo día.

El entrenador Amir Ghalenoei volvió a insistir en que su selección ha sido “la más perjudicada del Mundial”, mencionando dificultades con visados, tiempos de preparación reducidos y traslados.

Lo que viene para Irán

Con dos empates, ante Nueva Zelanda y Bélgica, Irán se jugará la clasificación el 26 de junio frente a Egipto en Seattle. Una victoria los llevaría a la fase de eliminación directa.



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