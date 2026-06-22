ICE confiscó camisetas falsas del Mundial 2026 en Kansas

Los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Kansas City interceptaron un cargamento de camisetas falsas del Mundial 2026 y confirmaron en redes sociales que ya ha llegado a Estados Unidos mercancía falsificada.

El pasado domingo, ICE informó en redes sociales que el operativo se enmarca en la Operación Team Player, una iniciativa del Centro Nacional de Derechos de Propiedad Intelectual liderado por HSI, que trabaja junto a las principales ligas deportivas de Estados Unidos para rastrear e interceptar mercancía falsificada.

La incautación en Kansas City forma parte del trabajo coordinado para frenar la distribución de productos que imitan la imagen oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Según ICE, las falsificaciones no solo golpean a los negocios legítimos, sino que también pueden representar riesgos para los consumidores y, en muchos casos, servir como fuente de financiamiento para otras actividades ilícitas vinculadas a organizaciones criminales transnacionales.

En las imágenes publicadas por ICE, se ven jerseys de la selección de México, Estados Unidos, Argentina. También, bufandas de Noruega, el USA Team, Ecuador, Argelia, Inglaterra y Países Bajos.

Días antes del inicio de la Copa del Mundo, las autoridades federales anunciaron la incautación de más de 1.500 piezas de mercancía falsificada relacionada con la Copa Mundial 2026, valoradas en más de $134.000 dólares.

La operación se dio durante la primera semana de junio en Indianápolis, según información confirmada por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

El decomiso fue de 530 camisetas alusivas al Mundial, 380 gorros con emblemas oficiales del torneo, 349 camisetas deportivas de las marcas Puma, Adidas y Nike y 319 artículos adicionales con logos y motivos relacionados con el evento.

Al respecto, el Director Adjunto del ICE, Charles Wall, señaló que estos “actores malintencionados” utilizan el fanatismo y la pasión global para vender productos de baja calidad que afectan la economía legal.

Durante el último año, las operaciones conjuntas entre el ICE, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y agencias locales resultaron en la incautación de más de 276.000 artículos deportivos fraudulentos.

Según ICE, esta mercancía está valorada en más de $33 millones de dólares; fue detectada en mercados en línea, plataformas de comercio electrónico y puntos de venta minoristas.



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