Argelia remontó a Jordania y se jugará la vida con Austria

Argelia venció 2-1 a Jordania tras darle la vuelta al marcador en la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026. El último partido de la jornada disputado en el Levi’s Stadium mantiene a los africanos con opciones de clasificar y dejó a Argentina como líder asegurado de la zona.

Jordania, debutante en la Copa del Mundo, sorprendió al ponerse arriba en el minuto 36 con un remate de Nizar Al Rashdan. El gol silenció a la afición argelina y obligó al equipo de Vladimir Petković a reaccionar.

Nizar Al-Rashdan opens up the scoring first for Jordan! ?? pic.twitter.com/VC8GwxOHzu — FOX Soccer (@FOXSoccer) June 23, 2026

La respuesta llegó en la segunda mitad. Nadhir Benbouali empató el partido al 69 con un disparo dentro del área y encendió al equipo, que desde ese momento tomó el control del juego.

La presión argelina terminó por quebrar a Jordania cuando Amine Gouiri firmó el 2-1 definitivo al minuto 82 y completó la remontada.

ALGERIA EQUALIZER ??



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ALGERIA TAKES THE LEAD ??



WHAT A SECOND-HALF COMEBACK! pic.twitter.com/JtxxkUDz1u — FOX Soccer (@FOXSoccer) June 23, 2026

Los cambios de Petkovic fueron determinantes para inclinar el partido. Argelia adelantó líneas, ganó presencia ofensiva y empujó a Jordania hacia su propio campo hasta encontrar los goles que necesitaba.

Por primera vez en la historia, Argelia logra ponerse en ventaja en un Mundial después de haber empezado perdiendo. Con este resultado, Argentina quedó matemáticamente como líder del Grupo J con seis puntos.

La albiceleste enfrentará a Jordania en la última fecha, mientras que Argelia y Austria definirán el segundo cupo a los dieciseisavos de final en un duelo directo entre dos selecciones igualadas con tres unidades.



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