Senado aprueba histórica resolución para restringir la guerra de Trump contra Irán

El Senado de Estados Unidos aprobó este martes una resolución que insta al presidente Donald Trump a poner fin a la guerra con Irán, en una votación que marcó el mayor rechazo simbólico del Congreso a la estrategia de la Casa Blanca en ese conflicto.

La resolución, que ya había sido aprobada previamente por la Cámara de Representantes, solicita que el mandatario retire a las Fuerzas Armadas estadounidenses de cualquier enfrentamiento con Irán salvo que exista una declaración formal de guerra o una autorización específica del Congreso.

Aunque el texto no tiene carácter vinculante, representa una inusual reprimenda legislativa a Trump por parte de un Congreso controlado en parte por su propio partido.

Según el contenido de la resolución, esta “ordena al Presidente que retire a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos de las hostilidades contra Irán, a menos que estén explícitamente autorizadas por una declaración de guerra o una autorización del Congreso para el uso de la fuerza militar contra Irán”.

División republicana

La iniciativa salió adelante por 50 votos contra 48, con el apoyo de cuatro senadores republicanos que se alinearon con casi toda la bancada demócrata: los senadores Rand Paul (republicano por Kentucky), Susan Collins (republicana por Maine), Lisa Murkowsi (republicana por Alaska) y Bill Cassidy (republicano por Luisiana).

El demócrata por Pensilvania, John Fetterman, se opuso, y otros dos republicanos se ausentaron de la votación.

La votación también rompió una tendencia histórica. El Senado había considerado resoluciones sobre poderes de guerra en nueve ocasiones anteriores, pero ninguna había conseguido la mayoría simple necesaria para ser aprobada.

El líder demócrata en el Senado, Chuck Schumer, aseguró este martes que “cada segundo que esta guerra continúe, el costo para el pueblo estadounidense aumenta”.

“Trump prometió ‘máxima presión’ sobre Irán. Lo que entregó con esta guerra imprudente fue máxima confusión, máximo caos, y máximos costos para el pueblo estadounidense”, dijo Schumer.

La resolución llega además después de que Trump amenazara el domingo con bombardear Irán si no controlaba a sus grupos militantes afines en el Líbano.

“Irán debe impedir de inmediato que sus bien pagados aliados en el Líbano causen problemas. Si no lo hacen, volveremos a golpear a Irán con mucha fuerza, igual que la semana pasada, ¡pero aún más fuerte!”, dijo el presidente.

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