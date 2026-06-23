Top 10 de los países que más usan IA y por qué no aparece Estados Unidos

Un informe elaborado por el Instituto de Economía de la Inteligencia Artificial (IA) de Microsoft, precisa que cerca del 17.8% de la población mundial económicamente activa utiliza herramientas como ChatGPT, Gemini, Copilot y Claude. Curiosamente, Estados Unidos no aparece en el top 10 ni 20 de países.

El estudio, basado en datos de Microsoft y ajustados por penetración de internet, cuota de mercado de dispositivos y población, revela que Emiratos Árabes Unidos (EAU) lidera el ranking mundial de naciones que más usan IA.

Por su parte, y pese a ser uno de los grandes creadores de esta tecnología, EEUU se ubica en el puesto 21 con una tasa del 31.3%.

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Los 10 países con mayor adopción de inteligencia artificial

De acuerdo con el informe, estos son los países donde la IA tiene mayor difusión entre la población económicamente activa:

Emiratos Árabes Unidos – 70,1%

Singapur – 63.4%

Noruega – 48.6%

Irlanda – 48.4%

Francia – 47.8%

España – 44.2%

Nueva Zelanda – 43%

Reino Unido – 42.2%

Países Bajos – 42.1%

Qatar – 41.8%

Estados Unidos (puesto 21) – 31.3%

¿Por qué Estados Unidos aparece tan abajo?

La gran sorpresa del estudio es que el país que alberga a muchas de las empresas creadoras de los modelos de IA más avanzados, como Estados Unidos, no encabeza la adopción y tampoco está en los primeros lugares.

En el informe, Marina Bericua, directora de Asuntos Públicos, Externos y Legales de Microsoft CELA, comenta sobre el caso de Estados Unidos: “Esto habla de que los mejores ecosistemas de IA no están en los países más grandes, sino donde se alinean la política pública, la infraestructura y la educación”.

En otras palabras, enfatiza que desarrollar la tecnología no garantiza que toda la población la use masivamente. Países más pequeños han logrado integrar la IA con mayor rapidez en educación, gobierno y empresas.

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