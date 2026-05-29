Cómo usar la inteligencia artificial para ahorrar dinero en el día a día

La inteligencia artificial ya no es una herramienta reservada para expertos, programadores o grandes empresas. Cada vez más personas la usan para tareas cotidianas: organizar gastos, comparar precios, preparar listas de compras, revisar suscripciones, planificar viajes o entender mejor en qué se va el dinero cada mes. Bien utilizada, puede convertirse en una aliada práctica para ahorrar, aunque no debe reemplazar el criterio personal ni el asesoramiento profesional cuando se trata de decisiones financieras importantes.

El avance de los asistentes de IA también llegó al consumo diario. OpenAI incorporó funciones de búsqueda orientadas a compras, con recomendaciones de productos, imágenes, reseñas y enlaces, y Amazon presentó nuevas herramientas de compra con IA para comparar productos, rastrear precios y encontrar ofertas dentro de su plataforma. La tendencia es clara: la IA está entrando en el momento concreto en el que los consumidores deciden qué comprar, cuándo hacerlo y cuánto pagar.

Pero el punto más útil para el usuario común no está en pedirle a la IA que “ahorre por uno”, sino en usarla como un asistente para pensar mejor. Puede ordenar información, detectar patrones, hacer preguntas que uno no se haría y ayudar a evitar compras impulsivas. La clave está en darle instrucciones precisas, verificar los datos y no compartir información sensible innecesaria.

ChatGPT no es solo un asistente de inteligencia artificial, sino que se ha convertido en una herramienta clave para resolver tareas cotidianas, académicas y profesionales. Crédito: RKY Photo | Shutterstock

Usar IA para ordenar el presupuesto mensual

Una de las formas más simples de empezar es pedirle a una herramienta de IA que ayude a ordenar un presupuesto. No hace falta conectar cuentas bancarias ni compartir datos privados. Se puede copiar una lista aproximada de ingresos y gastos, sin nombres de bancos, números de cuenta ni información personal, y pedir un diagnóstico general.

Por ejemplo: “Tengo un ingreso mensual de X, gasto X en alquiler, X en comida, X en transporte y X en suscripciones. ¿Dónde podría ajustar sin afectar gastos esenciales?”. La IA puede agrupar categorías, señalar gastos desproporcionados y sugerir una distribución más clara.

El Buró de Protección Financiera del Consumidor de Estados Unidos, CFPB, recomienda trabajar sobre metas financieras concretas y usar materiales de educación financiera para mejorar conocimientos, habilidades y recursos a la hora de manejar el dinero. La IA puede ayudar a convertir ese principio en una rutina más sencilla: revisar gastos una vez por semana, ordenar prioridades y separar necesidades de deseos.

Puedes ver: Las habilidades esenciales para la era de la inteligencia artificial

Detectar suscripciones olvidadas

Otro uso muy concreto es revisar suscripciones. Muchas personas pagan todos los meses por plataformas, aplicaciones, membresías o servicios que ya no usan. La IA puede ayudar a armar una lista de revisión y clasificar pagos recurrentes.

Lo recomendable es no pegar extractos bancarios completos con datos personales. En cambio, se puede escribir una lista manual con cargos genéricos: streaming, almacenamiento, gimnasio, app de edición, delivery, música, software, etc. Luego, se le puede pedir a la IA que los ordene por prioridad y que proponga cuáles revisar primero.

El ahorro no siempre viene de cancelar todo. A veces alcanza con cambiar de plan, compartir legalmente un servicio familiar, pasar a una versión anual más barata o eliminar duplicados.

Comparar precios antes de comprar

La IA puede servir para comparar productos, especialmente cuando hay demasiadas opciones. En lugar de buscar durante horas, el usuario puede pedir una tabla con diferencias entre modelos, ventajas, desventajas y puntos que debería revisar antes de comprar.

Esto es útil para electrodomésticos, celulares, computadoras, colchones, aspiradoras, seguros de viaje, vuelos o productos de uso frecuente. La IA no siempre tiene el precio más actualizado, por lo que el paso final debe hacerse en sitios oficiales o tiendas confiables. Pero sí puede ayudar a evitar una compra mala: detectar funciones innecesarias, marcas sobrevaloradas o productos con especificaciones inferiores.

Preparar listas de supermercado más eficientes

La compra de comida es uno de los rubros donde la IA puede generar ahorros pequeños pero constantes. Se le puede pedir que arme un menú semanal según presupuesto, cantidad de personas, restricciones alimentarias y productos que ya hay en casa.

Un buen pedido sería: “Tengo arroz, huevos, lentejas, pollo, cebolla, zanahoria y pasta. Quiero cocinar para cuatro días gastando lo menos posible. Hazme un menú y una lista de compras corta”. Esto ayuda a evitar compras repetidas, desperdicio de alimentos y pedidos de comida por falta de planificación.

También puede servir para comparar si conviene comprar en cantidad, reemplazar ingredientes caros por alternativas más económicas o aprovechar productos de temporada.

La mejor estrategia es usar la IA como asistente: pedirle opciones, contrastar resultados, verificar precios y tomar la decisión final con criterio propio. Crédito: Shutterstock

Planificar viajes sin pagar de más

La IA también puede ayudar a ahorrar en viajes. No reemplaza a los buscadores de vuelos y hoteles, pero puede ordenar una estrategia: fechas flexibles, aeropuertos alternativos, barrios más convenientes, costos ocultos, transporte público, equipaje y mejores días para comparar tarifas.

Un uso práctico es pedirle que calcule el costo total estimado de un viaje, no solo el precio del pasaje. Por ejemplo: alojamiento, traslados, comida, entradas, propinas, impuestos, equipaje y seguros. Esto evita una trampa frecuente: elegir una opción aparentemente barata que luego termina siendo más cara.

La IA puede ayudar a diseñar rutas y comparar alternativas, pero los precios finales deben verificarse siempre en aerolíneas, hoteles, agencias autorizadas o plataformas confiables.

Puedes ver: Más de 110,000 empleos en riesgo: Nueva York es la ciudad de EE.UU. con mayor impacto potencial de la inteligencia artificial

Negociar facturas y servicios

Otra función útil es redactar mensajes para negociar servicios. La IA puede ayudar a escribir un correo o guion para pedir una rebaja en internet, celular, seguro, alquiler de auto, membresías o servicios del hogar.

Por ejemplo: “Escríbeme un mensaje breve para pedir una mejora de tarifa a mi compañía de internet. Soy cliente hace tres años y vi una promoción más barata para nuevos usuarios”. Esto no garantiza un descuento, pero mejora la forma de pedirlo y ayuda a ordenar argumentos.

También puede sugerir preguntas para hacer antes de renovar un contrato: si hay cargos ocultos, penalidades, promociones temporales, costos de instalación o aumentos programados.

Evitar compras impulsivas

Una de las mejores formas de ahorrar es comprar menos cosas innecesarias. La IA puede funcionar como una especie de “filtro” antes de gastar. El usuario puede pedirle que evalúe una compra con preguntas como: “¿Qué debería considerar antes de comprar esto?”, “¿Hay una alternativa más barata?”, “¿Es una necesidad o un deseo?”, “¿Qué costo tendrá mantenerlo?”.

Este uso es especialmente útil en productos caros o de compra emocional: tecnología, ropa, decoración, viajes, cursos, membresías o herramientas digitales. La IA puede ayudar a frenar la urgencia y poner la decisión en perspectiva.

Analizar contratos, garantías y letra chica

Otra ventaja es que la IA puede resumir documentos difíciles: contratos de servicios, garantías, políticas de devolución, términos de una suscripción o condiciones de una promoción. La recomendación es borrar datos personales antes de subir o copiar cualquier texto.

El objetivo no es que la IA actúe como abogado, sino que ayude a identificar puntos que conviene revisar: cargos por cancelación, renovaciones automáticas, exclusiones, plazos, penalidades, límites de cobertura o condiciones para acceder a un descuento.

En temas legales, fiscales, migratorios o financieros relevantes, la IA puede orientar, pero no debe reemplazar a un profesional.

Cuidado con la privacidad y los datos financieros

El uso de IA para finanzas personales tiene un límite importante: la privacidad. No conviene compartir números de cuenta, contraseñas, documentos de identidad, tarjetas de crédito, información fiscal, datos médicos, direcciones completas ni capturas de aplicaciones bancarias.

Algunos servicios ya permiten conectar cuentas financieras para analizar gastos, pero expertos en privacidad advierten que los usuarios deben ser especialmente cuidadosos con qué información comparten y revisar configuraciones, permisos y políticas de datos.

La Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos, FTC, también mantiene alertas sobre estafas y prácticas engañosas vinculadas a tecnología, incluidas promesas exageradas relacionadas con inteligencia artificial. Su recomendación general para consumidores es desconfiar de ofertas que prometen resultados garantizados, dinero fácil o beneficios demasiado buenos para ser ciertos.

Prompts útiles para ahorrar con IA

Estos pedidos pueden servir como punto de partida:

“Organiza estos gastos en categorías y dime cuáles debería revisar primero para ahorrar”.

“Hazme un menú semanal económico para dos personas con estos ingredientes”.

“Compara estas tres opciones de compra y dime cuál tiene mejor relación precio-beneficio”.

“Hazme una lista de preguntas antes de contratar este servicio”.

“Resume esta política de cancelación y señala posibles cargos ocultos”.

“Dame un plan de 30 días para reducir gastos sin afectar necesidades básicas”.

“Revisa esta lista de suscripciones y dime cuáles podrían ser prescindibles”.

La regla clave: usarla para decidir mejor, no para delegar todo

La inteligencia artificial puede ayudar a ahorrar dinero porque ordena información, acelera comparaciones y hace visibles gastos que suelen pasar inadvertidos. Pero no es infalible. Puede equivocarse, usar datos desactualizados o simplificar decisiones que requieren contexto.

La mejor estrategia es usarla como asistente: pedirle opciones, contrastar resultados, verificar precios y tomar la decisión final con criterio propio. En finanzas personales, la IA puede ser una herramienta poderosa, pero el control debe seguir en manos del usuario.

Seguir leyendo:

Comprar en el supermercado equivocado podría elevar tu gasto semanal hasta un 40%

¿Tu dinero ya no alcanza? 9 de cada 10 estadounidenses sufren estrés financiero

Cuánto gana un trabajador de la construcción en Nueva York: algunos superan los $100,000 al año