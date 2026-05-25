Google prepara el mayor cambio de su buscador en 25 años: lo que se viene (y lo que termina)

Durante más de dos décadas, buscar en Google fue casi siempre lo mismo: escribir una pregunta, revisar una lista de enlaces y entrar al sitio que parecía tener la mejor respuesta. Ese gesto cotidiano, que ordenó buena parte de Internet moderna, está entrando en una nueva etapa.

Google anunció una transformación profunda de su buscador con inteligencia artificial, una actualización que la propia compañía presentó como el mayor cambio en más de 25 años. La novedad central es que Search dejará de depender tanto de la clásica caja de búsqueda y la lista de resultados para avanzar hacia una experiencia más conversacional, visual y automatizada.

El nuevo modelo se apoya en Gemini 3.5 Flash y en funciones como AI Mode, que permite hacer preguntas más largas, pedir comparaciones complejas, subir imágenes, archivos, videos o pestañas de Chrome como parte de la consulta, y continuar la conversación con respuestas generadas por IA.

La promesa para los usuarios es clara: menos búsquedas separadas, más respuestas directas y una navegación más simple. Pero, para medios, blogs, comercios, creadores de contenido y empresas que dependen del tráfico orgánico, el movimiento abre un escenario mucho más incierto.

Google apuesta por la búsqueda con IA, anunciando un cambio importante en la forma en que la gente usa Internet. Crédito: Lilgrapher | Shutterstock

Qué cambia con el nuevo buscador de Google

El cambio no significa que los enlaces desaparezcan por completo. Google sostiene que Search seguirá mostrando resultados y sitios de apoyo, incluso dentro de sus experiencias con IA. También afirma que AI Overviews y AI Mode pueden ofrecer oportunidades para que más páginas aparezcan como fuentes relacionadas con una consulta.

La diferencia es que el centro de la experiencia ya no será necesariamente el clic hacia una página externa. En muchas búsquedas, el usuario podría recibir una respuesta elaborada por IA, seguir preguntando dentro de Google y resolver parte de su necesidad sin salir del buscador.

Google también anunció agentes de búsqueda capaces de trabajar en segundo plano para recopilar información, seguir cambios en la web y entregar actualizaciones cuando se cumplan determinadas condiciones. En la práctica, esto acerca Search a una herramienta que no solo responde, sino que también investiga y organiza información por cuenta del usuario.

TechCrunch resumió el cambio con una frase fuerte: el Google Search conocido hasta ahora está llegando a su fin. La publicación señaló que la nueva interfaz empuja al usuario hacia experiencias interactivas generadas por IA y reduce el protagonismo de la lista tradicional de enlaces.

Por qué preocupa a medios, creadores y negocios digitales

La preocupación principal es el tráfico. Durante años, millones de sitios construyeron su audiencia alrededor de Google: optimizaron contenidos para aparecer en los primeros resultados, invirtieron en SEO y dependieron de esos clics para vender publicidad, productos, reservas, suscripciones o servicios.

Si la respuesta aparece directamente en Google y el usuario no necesita entrar al sitio original, el modelo se tensiona. El contenido sigue siendo necesario para alimentar el ecosistema de información, pero el incentivo económico para producirlo puede debilitarse si baja la cantidad de visitas.

El problema no es nuevo. Desde la llegada de los fragmentos destacados, los paneles de conocimiento y las respuestas rápidas, muchos sitios ya ven cómo algunas consultas se resuelven sin clic. Pero la integración de IA lleva esa lógica a otro nivel: respuestas más extensas, personalizadas y conversacionales, con menos necesidad de recorrer varias páginas.

Google, por su parte, defiende que sus funciones de IA incluyen enlaces de apoyo y que los usuarios que hacen clic desde experiencias con AI Overviews pueden generar visitas de mayor calidad, con más tiempo de permanencia.

La tensión está justamente ahí: para Google, la IA mejora la búsqueda; para muchos editores y negocios, puede convertirse en una capa que se interpone entre el usuario y la web abierta.

El cambio también afecta al SEO

Para los sitios web, el mensaje de Google es que las buenas prácticas tradicionales de SEO siguen vigentes. La compañía asegura que no hay requisitos técnicos especiales para aparecer en AI Overviews o AI Mode: las páginas deben estar indexadas, cumplir las normas de Search y ofrecer contenido útil, confiable y pensado para personas.

Sin embargo, el desafío real va más allá de “hacer SEO como siempre”. En un buscador más conversacional, las páginas que solo responden preguntas simples pueden perder valor. En cambio, podrían ganar peso los contenidos con experiencia real, análisis propio, datos verificables, contexto, comparaciones útiles, imágenes de calidad y una estructura clara que ayude a Google a entender y citar mejor la información (guía oficial de Google para sitios web ante las funciones de IA en Search).

También será clave fortalecer marcas reconocibles. Si el usuario ya no llega siempre por una lista de enlaces, los sitios necesitarán construir confianza directa, comunidades, newsletters, presencia social y autoridad temática para no depender únicamente del tráfico de búsqueda.

Google no mata Internet, pero sí cambia sus reglas

Hablar de la “muerte del buscador” puede sonar exagerado. Google no desaparece ni deja de mostrar enlaces. Lo que está cambiando es la relación entre búsqueda, respuesta y clic.

Antes, Google era sobre todo una puerta de entrada hacia otros sitios. Ahora quiere convertirse cada vez más en el lugar donde empieza, se desarrolla y muchas veces termina la consulta.

Para los usuarios, eso puede ser cómodo. Para la web, es un cambio enorme. Si menos personas visitan las páginas que producen la información, el equilibrio económico de Internet puede verse afectado. Y si la IA concentra la respuesta en una sola interfaz, también crece la importancia de saber de dónde salen los datos, qué fuentes se priorizan y cómo se corrigen los errores.

El buscador clásico no desaparecerá de un día para otro. Pero la dirección ya está marcada: Google quiere que buscar sea más parecido a conversar con una IA que a recorrer una lista de sitios. Y ese movimiento puede redefinir, otra vez, quién gana visibilidad, tráfico y dinero en Internet.

Seguir leyendo:

Más de 110,000 empleos en riesgo: Nueva York es la ciudad de EE.UU. con mayor impacto potencial de la inteligencia artificial

La IA no amenaza todos los empleos, pero estos trabajadores enfrentan más riesgos

No necesitas un título universitario: estas certificaciones gratuitas pueden llevarte a empleos de más de $100,000 al año