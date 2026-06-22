Qué probabilidades tiene Estados Unidos de salir campeón del mundo, según la IA

Estados Unidos empezó el Mundial 2026 mejor de lo que muchos esperaban. La selección dirigida por Mauricio Pochettino venció 4-1 a Paraguay en el debut, luego derrotó 2-0 a Australia y ya aseguró su lugar en la ronda de 32.

El buen arranque disparó la ilusión entre los fanáticos, pero la pregunta sigue siendo la misma: ¿puede Estados Unidos salir campeón del mundo?

¿Estados Unidos campeón? Sobre chances e ilusiones

Según la supercomputadora de Opta Sports, una empresa británica de análisis deportivo, la respuesta es “posible, pero aún poco probable”. Pero el dato novedoso no está ahí, sino en los cambios que se produjeron desde la selección de EE.UU., que demostró un sorprendente desempeño al inicio del torneo.

Antes del inicio del torneo, el modelo le daba a Estados Unidos apenas un 1.2% de posibilidades de ganar la Copa Mundial 2026. Ese porcentaje lo ubicaba como el coanfitrión con mejores probabilidades, por encima de México y Canadá, pero lejos de potencias como España, Francia, Inglaterra, Argentina, Portugal, Brasil o Alemania.

La IA calculó las chances de Estados Unidos de ganar el Mundial: qué cambió tras sus dos victorias Crédito: Maddy Grassy | AP

La predicción de Opta se basó en 25,000 simulaciones del torneo. En ese escenario previo, España aparecía como la principal candidata, con un 16.1% de probabilidades de ser campeona. Francia, Inglaterra y Argentina también figuraban por encima del 10%.

Puedes ver: Mundial 2026 en Estados Unidos: dónde ver todos los partidos por TV y streaming

El arranque de Estados Unidos cambió el panorama

Aunque la IA de Opta partía de un escenario conservador, el inicio de Estados Unidos modificó la percepción alrededor del equipo. FOX Sports informó que, tras las victorias ante Paraguay y Australia, las probabilidades de mercado de la selección estadounidense subieron con fuerza: antes del Mundial estaba en +5500 para ganar el torneo y luego pasó a +3300, su mejor marca desde que se publicaron las cuotas.

Ese número no es exactamente una predicción de inteligencia artificial, sino una cuota de apuestas. Pero sirve para medir cómo cambió la expectativa pública y del mercado después de los primeros partidos. En términos simples: Estados Unidos sigue siendo un outsider, pero ya no es visto como una posibilidad remota.

Según FOX Sports, el equipo estadounidense ya avanzó a la ronda de 32 y quedó en posición favorable dentro del Grupo D después de sus dos primeras victorias.

Puedes ver: Cabo Verde, el pequeño país africano que se volvió la historia más inesperada del Mundial

Por qué la IA sigue siendo cautelosa

El motivo es claro: ganar un Mundial exige mucho más que una buena fase de grupos. Estados Unidos puede beneficiarse de jugar en casa, del apoyo del público y de un cuadro que podría abrirse, pero todavía debe superar varias rondas eliminatorias contra rivales de mayor jerarquía.

Opta ya había advertido que la selección estadounidense tenía un grupo competitivo con Paraguay, Turquía y Australia. Antes del torneo, el modelo le daba un 32.8% de probabilidades de ganar el Grupo D, pero señalaba que el gran salto debía llegar en los cruces directos.

Ahí está el verdadero desafío. En una fase eliminatoria, un error, una expulsión, una lesión o una mala noche pueden terminar con el sueño. Y en el camino pueden aparecer selecciones con más experiencia en instancias decisivas.

Puedes ver: Qué le pasa al padre de Lionel Messi: qué hay detrás del emotivo llanto del capitán argentino

Cuáles son los favoritos

La IA de Opta ubicaba a España como favorita antes del torneo, seguida por Francia, Inglaterra y Argentina. Otro modelo citado por beIN Sports, desarrollado por la consultora francesa AVISIA, también colocaba a Francia y Argentina arriba, con un 21% de probabilidades cada una, seguidas por España con 20%, y Brasil y Portugal con 19%.

Esos porcentajes muestran que no hay un candidato absoluto. Incluso los favoritos tienen chances relativamente moderadas porque el Mundial 2026 es más grande que nunca: 48 selecciones, más partidos y una ronda extra de eliminación directa.

Para Estados Unidos, esa ampliación puede ser una oportunidad. No necesita ser el mejor equipo del mundo durante un mes entero; necesita sobrevivir a cada cruce, aprovechar su localía y sostener el nivel que mostró en el arranque.

El título mundial sigue siendo difícil. Pero por primera vez en mucho tiempo, la ilusión estadounidense tiene algo más que patriotismo: tiene resultados, localía y un equipo que empezó a creer.

Sigue leyendo:

Increíble: cuál fue la velocidad de la pelota en el primer gol de Messi en el Mundial 2026

La dieta antiinflamatoria de Messi: qué come y qué evita el capitán argentino

Polémica en el Mundial 2026 ante “prohibición” de preguntas en español a futbolistas