6 trucos para encontrar las mejores ofertas del Prime Day 2026 en Amazon

Prime Day 2026 ya está en marcha y Amazon está impulsando una serie de herramientas que pueden ayudar a los compradores a localizar descuentos, monitorear precios y encontrar productos más fácilmente.

Desde asistentes con inteligencia artificial hasta alertas automáticas y funciones para rastrear artículos vistos anteriormente, estas son algunas de las opciones que la compañía recomienda aprovechar durante el evento.

1. Usa Alexa para encontrar ofertas personalizadas

Amazon destaca a Alexa para Compras como una de sus principales herramientas para Prime Day. El asistente puede analizar el historial de compras y las preferencias del usuario para mostrar promociones adaptadas a sus intereses.

Los clientes pueden solicitar una guía personalizada de ofertas desde la aplicación o el sitio web de Amazon. Cuando esté lista, recibirán una selección de productos en descuento junto con explicaciones sobre por qué fueron elegidos.

Además, Alexa permite consultar el historial de precios de millones de productos. Los usuarios pueden revisar cómo ha cambiado el costo de un artículo durante el último año y hacer preguntas como: “¿Cuál fue su precio el último Prime Day?” o “¿Estuvo más barato durante el Black Friday?”.

2. Activa alertas de precios y ofertas

Otra función útil consiste en configurar alertas para categorías específicas o productos concretos.

Por ejemplo, un usuario puede solicitar que se le avise cuando aparezcan descuentos en audífonos con cancelación de ruido. Amazon enviará actualizaciones cuando detecte nuevas promociones relacionadas.

También es posible fijar un precio objetivo para un producto determinado. Cuando el artículo alcance ese monto, el sistema notificará al usuario. Incluso existe una opción de compra automática que permite adquirir el producto de forma inmediata cuando llegue al precio establecido.

3. Aprovecha la herramienta “Keep Shopping For”

Durante Prime Day es común que los compradores encuentren productos interesantes y luego olviden guardarlos o agregarlos al carrito.

Para evitarlo, Amazon cuenta con la función ‘Keep Shopping For’, que organiza automáticamente los artículos que el usuario ha estado revisando recientemente.

En la aplicación, estos productos aparecen clasificados en categorías como zapatos deportivos, audífonos Bluetooth o artículos para el hogar.

En computadoras, la herramienta se encuentra en la parte superior de la página principal de Amazon.

4. Organiza tus compras con listas y la función “Buy Again”

Las listas de Amazon también pueden convertirse en una herramienta para detectar descuentos.

Si un producto guardado entra en oferta durante Prime Day, aparecerá automáticamente dentro de una pestaña especial dedicada a promociones.

Por otra parte, la función “Buy Again” permite localizar productos comprados anteriormente y verificar si cuentan con descuentos vigentes. Esto resulta especialmente útil para quienes buscan reabastecer artículos de uso frecuente.

5. Encuentra ofertas mediante fotografías con Amazon Lens

Amazon Lens permite buscar productos utilizando imágenes en lugar de palabras.

La herramienta funciona a través de la cámara integrada en la aplicación. Los usuarios pueden fotografiar un artículo o subir una imagen y Amazon mostrará productos similares disponibles en su catálogo, incluyendo aquellos que formen parte de las promociones de Prime Day.

Esta función puede servir para localizar desde zapatos hasta muebles vistos en tiendas, hogares o redes sociales.

6. Usa las recomendaciones de talla impulsadas por inteligencia artificial

Comprar ropa por internet sigue siendo un desafío para muchos consumidores, por lo que Amazon ha desarrollado sistemas basados en inteligencia artificial para recomendar tallas.

Las sugerencias aparecen en la página de cada producto y utilizan algoritmos de aprendizaje automático para estimar la talla más adecuada según el historial y características del comprador.

Además, la función Fit Review Highlights analiza opiniones de otros clientes y genera recomendaciones personalizadas sobre si conviene pedir una talla más grande o más pequeña.

Con estas herramientas, Amazon busca facilitar que los compradores encuentren descuentos relevantes y reduzcan el tiempo dedicado a buscar ofertas durante Prime Day 2026.

Sigue leyendo:

–Prime Day 2026: qué comprar, qué evitar y cómo detectar descuentos inflados en Amazon

–Amazon ofrece una prueba gratuita de Prime antes del Prime Day 2025

–Prime Day 2024: las 10 mejores ofertas por menos de $25 dólares