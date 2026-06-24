A24 cierra acuerdo millonario para implementar inteligencia artificial en sus producciones

Se ha anunciado que Google ha decidido invertir $75 millones de dólares en A24; esta inversión está relacionada con el desarrollo e implementación de herramientas de inteligencia artificial para su uso en nuevas películas y otras producciones.

Esta información se ha estado compartiendo desde hace un par de días, siendo “The Wall Street Journal” el primero en confirmar la inversión. Aunque el dinero viene de Google, la verdad es que A24 ahora comenzará a trabajar con la unidad DeepMind, perteneciente a Google, quienes se dedican a la investigación y desarrollo de nuevas tecnologías de IA para los cineastas.

Se explica que el acuerdo permitirá a A24 hacer uso de las tecnologías creadas por DeepMind, y ellos, al mismo tiempo, se podrán nutrir de información para hacer nuevos desarrollos según las necesidades que identifique. El objetivo sería desarrollar nuevos flujos de trabajo.

Consciente del debate que estas decisiones que están tomando las productoras sobre el uso de la inteligencia artificial, Scott Belsky, socio de A24 y director de A24 Labs, declaró a “The Wall Street Journal”: “Creemos que existen mejores usos que preserven el control creativo y fomenten la asunción de riesgos. No se parecerán en nada al tipo de IA de generación por indicaciones con la que la gente se siente incómoda”.

Por otro lado, el director de DeepMind, Eli Collins, declaró al mismo medio: “Creemos que los avances se producen cuando la tecnología llega a las mejores mentes del sector”.

¿Cuál es la historia de A24?

En los últimos meses, A24 ha estado en el ojo de muchos de la industria de Hollywood porque es la productora detrás de “Backrooms”, la película de terror dirigida por Kane Parsons y que se ha convertido en un éxito de taquilla.

Esta productora y distribuidora de cine independiente fue fundada en el 2012 por Daniel Katz, David Fenkel y John Hodges. Desde su creación, se ha caracterizado por apostar por directores con voz propia y proyectos originales que los grandes estudios de Hollywood suelen rechazar.

En sus casi 15 años de historia, A24 ha logrado llevar al cine grandes éxitos e incluso se han consolidado al conseguir nominaciones para los Premios Oscar. Actualmente, tienen un catálogo de más de 100 películas y se lograron consolidar en Hollywood al ganar el Oscar a Mejor Película por “Moonlight”, en el 2017.

Ahora, su próximo paso es hacer uso eficaz y respetuoso de herramientas de inteligencia artificial.

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