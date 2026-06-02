Martin Scorsese se unió a una empresa de IA y usará esta tecnología para sus películas

El director Martin Scorsese se unió a la empresa de inteligencia artificial (IA) Black Forest Labs, donde ejercerá como asesor del laboratorio de investigación, y reveló que incorporará esta tecnología en sus proyectos cinematográficos.

El galardonado director de cine reveló en un comunicado que implementará la tecnología FLUX de la compañía para ayudar en la creación de guiones gráficos para sus películas.

“Durante 70 años, he creado mis propios guiones gráficos. Siempre ha existido el problema de cómo comunicar lo que uno visualiza a los actores y al equipo técnico. Hay cosas que uno debe ver y sentir. Me interesa la intersección entre la tecnología y la narrativa, y cómo esto puede expandir los límites de la creatividad para crear experiencias más profundas y enriquecedoras para el público”, dijo Scorsese en el comunicado.

En ese sentido, el director aseguró que el cine debe estar abierto a la evolución. “Recuerden, el cine es un medio joven, con apenas 125 años de antigüedad, así que debemos estar abiertos a su evolución”, dijo.

Los guiones gráficos son ilustraciones secuenciales que representan cada escena de la película, como una especie de caricatura, que ayuda a planificar la narrativa, bloquear la acción y previsualizar el resultado.

Scorsese aseguró que usó tecnología avanzada en varias de sus películas pasadas, como el 3D en “Hugo” y tecnología de rejuvenecimiento para “The Irishman“. El director aseguró que implementar la IA como herramienta para realizar guiones gráficos hará el proceso de producción más eficiente.

“Ahora, con esta herramienta, puedo compartir mis ideas de forma más clara y eficiente con mi equipo creativo —el diseñador de producción, el diseñador de arte y el director de fotografía— para que puedan desarrollarlas y enriquecer la visión cinematográfica. Recientemente la probé en una escena y la posibilidad de visualizar y compartir el guion gráfico de inmediato fue muy liberadora. Durante la preproducción, el tiempo es dinero, y esto nos permitió avanzar más rápido sin sacrificar la calidad ni la técnica”, explicó Scorsese.

Sin embargo, la implementación de la IA de Scorsese en sus proyectos ha causado rechazo en algunos miembros de la comunidad cinematográfica, ya que consideran que esto pone en riesgo puestos de trabajo de profesionales reales. Además, señalan que la IA toma trabajo ya existente creado por profesionales en el área.

“Me lleva literalmente segundos hacer el guion gráfico de una toma; no hay absolutamente ninguna razón para necesitar una IA basada en el trabajo robado de millones de artistas para crear el guion gráfico de tu visión, ten un poco de orgullo y respeta a tus colegas”, dijo el director y animador Sam Deats.

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