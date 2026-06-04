Kane Parsons se opone a las declaraciones de Martin Scorsese sobre el uso de la IA en el cine

Hace unos días, Martin Scorsese declaró que se unió a una empresa de IA y usará esta tecnología para sus películas. Ahora, el joven director Kane Parsons se ha opuesto a sus declaraciones, asegurando que está mal el uso de la inteligencia artificial en el cine.

En los últimos días, Parsons ha sido noticia por el éxito que ha tenido su película “Backrooms” en taquilla, el éxito ha llamado la atención por ser una adaptación de los cortometrajes que creó para YouTube y, además, tiene solo 20 años.

Su caso ha hecho que en Hollywood se generen debates y conversaciones sobre el futuro del cine y sus futuras estrellas. Es por eso que han llamado la atención estas declaraciones contradictorias entre una leyenda del cine como Scorsese y un joven que apenas está debutando con su primera película.

Durante una entrevista con el medio “The Australian”, Parsons dijo: “Si pudiera chasquear los dedos y hacer desaparecer la IA generativa para siempre, probablemente lo haría. Creativamente, no disfruto en absoluto usando esas herramientas. Para mí, eso anula por completo su propósito”.

Al mismo tiempo que Parsons se declara como un enemigo de la IA, también ha destacado que es consciente de las tareas en la industria que esta herramienta podría facilitar. Por ejemplo, dice que en los efectos especiales seguro será de gran utilidad.

Sin embargo, para él aún es un tema que se debe explorar para poder perfeccionar los trabajos y que no se siga usando para generar malos contenidos. En la misma entrevista, afirmó: “en este momento es difícil hablar de ello objetivamente porque hay mucho en juego y ya se están produciendo muchas consecuencias realmente perjudiciales”.

También ha declarado que está interesado en hablar sobre la inteligencia artificial en una futura película.

Por otro lado, en un comunicado, Scorsese explicó: “Me interesa la intersección entre la tecnología y la narrativa, y cómo esto puede expandir los límites de la creatividad para crear experiencias más profundas y enriquecedoras para el público”.

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