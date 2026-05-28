Venden la imagen de Stan Lee a la empresa de IA ElevenLabs

En medio del debate sobre el uso de la inteligencia artificial en Hollywood, se acaba de cerrar un acuerdo en el que se ceden los derechos de imagen del fallecido Stan Lee a ElevenLabs, una empresa de IA que se encargará de generar nuevas imágenes y audios del escritor y editor de cómics.

Ahora, la imagen y voz de Lee será parte de ElevenLabs Iconic Marketplace, quienes cuentan con una colección de personalidades famosas que las empresas pueden licenciar para uso comercial. Según informa “Variety”, la empresa cerró este acuerdo en conjunto con Stan Lee Universe, Genius Brands International y POW!.

Sobre el acuerdo, Chaz Rainey, miembro de la junta directiva de Stan Lee Universe, declaró: “Esta colaboración es una forma de continuar con esa tradición. Los fans siempre nos han dicho que, al leer sus cómics, oyen las palabras con la voz de Stan, y ahora, gracias a ElevenLabs, podemos hacerlo realidad”.

Entre las opciones que tendrán las personas a través de ElevenLabs está el transformar imágenes de Lee a partir de plantillas inspiradas en viñetas de cómics. Lo que quiere decir que también se está teniendo derecho al estilo de Lee al crear. También podrán poner la voz del mismo creador a los cómics.

Este no es el único acuerdo que se está haciendo en Hollywood y los grandes gremios del entretenimiento con la IA. Pese al rechazo que causa en muchos, y la preocupación de los creadores, hay muchas personas que aseguran que la IA es una herramienta de la que se debe conocer para mejorar en el sector.

Por ejemplo, en marzo de este año se anunció que Netflix había comprado una startup fundada por Ben Affleck en la que “arte y tecnología para crear historias visuales impactantes que conectan”. Con la fundación de esta startup, Affleck busca crear herramientas impulsadas por inteligencia artificial para ser usadas por cineastas. Tras la venta, se aseguró que el actor y productor se mantendría en el proyecto como asesor.

Durante el recién Festival de Cine de Cannes, la IA también fue tema de conversación y aunque algunos se posicionaron en contra, otros dieron su visto bueno. Peter Jackson, al recibir su Palma de Oro honorífica, confesó no estar en contra de su uso en el cine para mejorar los proyectos.

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