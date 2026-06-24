Familia de Whitney Houston desmiente anécdota de Oprah Winfrey: “Es inexacto e injusto”

La familia de la fallecida cantante Whitney Houston desmintió las recientes declaraciones de la conductora Oprah Winfrey sobre un incidente con la cantante durante su show.

La conductora aseguró que durante una actuación de Houston en su programa The Oprah Winfrey Show en 2000, la cantante sufrió una caída del escenario y Winfrey aseguró que la artista había recaído en el consumo de drogas en ese momento. Winfrey dijo que suplicó al público que guardara el secreto y no publicaran fotos sobre la caída de la cantante.

“Sabía que, si se supiera que se había caído del escenario, eso la destrozaría. Así que, aunque el público estaba allí y llevaba cámaras, les rogué que no publicaran esas fotos porque arruinarían su vida, y no lo hicieron”, dijo la conductora durante una conversación en Cannes Lions el martes 23 de junio, según un video del evento publicado en X por Variety.

Los herederos de la cantante desmintieron la anécdota de Oprah Winfrey y refutaron que la artista había recaído en el consumo de drogas, como lo afirmó la presentadora.

Pat Houston, cuñada de Whitney y presidenta de su patrimonio, refutó las “suposiciones” de Winfrey. Según explicó en un comunicado, la cantante se cayó durante un ensayo.

“Whitney se cayó del escenario, pero fue durante una prueba de sonido, debido a la oscuridad del lugar y a su falta de familiaridad con el escenario. No estaba bajo los efectos de ninguna sustancia”, aclaró la cuñada a TMZ.

Asimismo, cuestionó que se relacione cada aspecto de su vida al consumo de sustancias. “Como muchas personas, tuvo que lidiar con problemas personales, pero es inexacto e injusto atribuir esa lucha a cada actuación o a cada etapa de su vida”, dijo.

Pat Houston resaltó la importancia de respetar la dignidad de su memoria. “Se mostró como la artista profesional y talentosa que siempre se esforzó por ser. Le debemos la dignidad de decir la verdad, no de repetir mitos”.

Whitney Houston ofreció una profunda entrevista con Oprah Winfrey en su programa de ese año y actuó ante el público al finalizar el programa. En 2012 la galardonada artista fue

fue encontrada muerta en la bañera de un hotel a sus 48 años. El médico forense determinó que su muerte fue consecuencia de la inmersión en agua y una mezcla tóxica de drogas.

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