Oprah Winfrey vendió una parte de su propiedad en Montecito

Desde el 2001, la estrella de televisión Oprah Winfrey ha estado construyendo una impresionante mansión en Montecito, California. La propiedad es popularmente conocida como ‘The Promised Land’, y además de ser su hogar, también ha servido como escenario para algunos de sus programas de entrevista.

Durante más de 20 años, Winfrey se ha encargado de comprar varios terrenos para juntarlos y lograr que la propiedad tenga muchos acres. Sin embargo, ahora ha decidido deshacerse de uno de los lotes que compró en 2019 por $6.85 millones de dólares.

Según ‘Robb Report’, la periodista habría recibido $17.2 millones de dólares y toda la transacción se hizo fuera de mercado de bienes raíces. La propiedad incluiría un rancho de estilo neoespañol y también es conocida porque Winfrey se lo compró al actor Jeff Bridges.

Se desconoce la razón por la que la presentadora ha decidido vender la residencia, aunque puede ser que desde siempre haya visto esta residencia como una simple inversión. Hay que tomar en cuenta que la propiedad data de 1919 y también destaca por haber sido diseñada por el arquitecto James Osborne Craig.

Aunque está en pie desde hace muchas décadas, la propiedad se mantiene en buen estado gracias a las reformas y al mantenimiento que se le ha hecho en los últimos años.

La casa principal tiene una extensión de 3,500 pies cuadrados distribuidos en una sola planta con dos dormitorios, cuatro baños, vestíbulo, sala de estar, sala principal, comedor, cocina, cuarto de lavado y otras comodidades. Aunque la propiedad no estuvo disponible oficialmente en el mercado, se resalta que su interior cuenta con pisos de madera noble, techos altos, vigas de madera a la vista, ventanas emplomadas y cinco chimeneas curvas.

Estos detalles se tienen gracias a que está publicada en Redfin, donde se describe como “un oasis de meditación consciente y aislada”.

