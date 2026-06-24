Nueva York invierte $495 mil en el Centro de Acceso al Aborto de NYC para ampliar servicios

La ciudad y el estado de Nueva York anunciaron una nueva inversión conjunta de $495,000 dólares para ampliar la capacidad del Centro de Acceso al Aborto de NYC, una línea directa que conecta a pacientes con proveedores de servicios de aborto, asistencia financiera y otros recursos relacionados con la salud reproductiva.

El anuncio fue realizado por el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, y la gobernadora Kathy Hochul, coincidiendo con el aniversario de la decisión de la Suprema Corte de los Estados Unidos en el caso Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization, que en 2022 eliminó la protección federal al derecho al aborto y permitió que numerosos estados impusieran restricciones o prohibiciones.

De los nuevos fondos, $220,000 provendrán del estado de Nueva York y estarán destinados a reforzar la coordinación entre el centro y proveedores de servicios de aborto ubicados fuera de la ciudad, así como con organizaciones que ayudan a cubrir gastos de transporte, alojamiento y apoyo económico para quienes deben desplazarse para recibir atención.

Una red que atiende a miles de personas

El Centro de Acceso al Aborto fue creado precisamente como respuesta al fallo Dobbs y funciona como una línea confidencial que orienta a pacientes sobre opciones de atención, cobertura médica, transporte y apoyo financiero. Desde su puesta en marcha ha atendido más de 10,400 llamadas telefónicas y cerca de 5,000 consultas mediante chat en vivo.

Las estadísticas del programa muestran que más de la mitad de las personas que se comunican buscan información sobre abortos con medicamentos. Además, una de cada 4 llamadas proviene de fuera del estado de Nueva York. Entre quienes buscan ayuda desde otros estados destacan residentes de Florida, Texas y Georgia, lugares donde las restricciones al aborto son significativamente más severas.

Las autoridades también señalaron que el servicio atiende principalmente a personas jóvenes y de bajos ingresos. Cerca del 60% de quienes utilizan la línea tienen menos de 30 años, mientras que el 59% reporta ingresos familiares anuales inferiores a $25,000. Asimismo, el 47% de las personas usuarias se identifican como latinas y el 24% como afroamericanas.

Más opciones de atención en todo el estado

La expansión permitirá ampliar la red de referencias hacia proveedores ubicados en distintas regiones de Nueva York, facilitando que más personas encuentren atención médica independientemente de su lugar de residencia. Según las autoridades, el objetivo es reducir las barreras económicas y logísticas que todavía enfrentan muchos pacientes.

Además de las derivaciones a clínicas independientes, el centro conecta a las personas con las clínicas de salud sexual administradas por la ciudad, donde se ofrecen abortos con medicamentos sin costo, anticonceptivos, pruebas de embarazo y otros servicios de salud reproductiva. Más del 60% de los pacientes atendidos en estas instalaciones reciben atención el mismo día y los servicios se brindan sin importar el estatus migratorio o la capacidad de pago.

Por su parte, el sistema público NYC Health + Hospitals continúa ampliando su oferta de atención reproductiva. En 2025 recibió una subvención estatal de $10.7 millones destinada a fortalecer los servicios de aborto en sus 11 hospitales, incluyendo la contratación de personal especializado, la compra de equipos médicos y programas de apoyo para pacientes.

Durante el anuncio, Mamdani afirmó que la ampliación del programa busca garantizar que cualquier persona que necesite atención reproductiva pueda acceder a ella de manera segura. Hochul, por su parte, aseguró que Nueva York seguirá invirtiendo recursos para proteger el acceso al aborto frente a las restricciones implementadas en otros estados.

Las autoridades recordaron que quienes necesiten información o ayuda pueden comunicarse con el Centro de Acceso al Aborto llamando al 877-NYC-AHUB o solicitar una cita en las clínicas de salud sexual de la ciudad mediante la línea directa habilitada para ese fin.

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