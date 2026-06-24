¿Se puede comprar durante Prime Day sin ser miembro de Amazon Prime?

Prime Day es uno de los eventos de descuentos más importantes de Amazon, pero muchas personas se preguntan si es posible aprovechar las ofertas sin pagar una membresía Prime.

La respuesta corta es que los descuentos exclusivos están reservados para miembros, aunque existen algunas alternativas para acceder a ellos sin desembolsar el costo completo de la suscripción.

Amazon confirmó que Prime Day 2026 se celebra hasta el 26 de junio y que las promociones especiales están disponibles únicamente para quienes cuentan con una membresía Prime activa.

La prueba gratuita permite comprar durante Prime Day

Una de las opciones más atractivas es la prueba gratuita de 30 días que Amazon ofrece a ciertos usuarios elegibles.

Las personas que califican para este beneficio pueden registrarse sin costo, acceder a las ofertas de Prime Day y disfrutar de todos los servicios incluidos en la membresía durante ese periodo.

Esto permite realizar compras con descuentos exclusivos sin pagar la suscripción de inmediato.

Cuánto cuesta Amazon Prime

Para quienes ya utilizaron anteriormente la prueba gratuita, Amazon ofrece dos modalidades de pago:

-$14.99 al mes.

-$139 al año.

La membresía incluye acceso inmediato a las promociones de Prime Day, además de envíos rápidos y gratuitos en millones de productos, descuentos exclusivos y acceso a servicios de entretenimiento de la plataforma.

Opciones más económicas para estudiantes y jóvenes

Amazon también cuenta con programas de membresía con descuento que ofrecen los mismos beneficios de Prime a un costo reducido.

Los jóvenes de entre 18 y 24 años, así como estudiantes universitarios, pueden inscribirse en Prime para Jóvenes Adultos, que incluye una prueba gratuita de seis meses.

Después de ese periodo, la suscripción cuesta $7.49 al mes o $69 al año.

Por otro lado, las personas que reciben ciertos programas de asistencia gubernamental pueden acceder a Prime Access, que ofrece una prueba gratuita de 30 días y posteriormente tiene un costo de $6.99 al mes.

Qué beneficios incluye la membresía

Además de las ofertas especiales de Prime Day, Amazon destaca que la suscripción incluye:

-Envío rápido y gratuito en más de 300 millones de productos elegibles.

-Acceso a promociones y descuentos exclusivos.

-Beneficios de entretenimiento digital.

-Programas especiales de ahorro para miembros.

La empresa también recordó que los usuarios pueden cancelar la membresía en cualquier momento si deciden que el servicio no se ajusta a sus necesidades.

Prime Day busca atraer nuevos suscriptores

Amazon aprovecha cada año el evento para impulsar nuevas afiliaciones a Prime, ofreciendo pruebas gratuitas y planes con descuento para estudiantes y beneficiarios de programas gubernamentales.

La compañía sostiene que la membresía ofrece ventajas que van más allá de los descuentos temporales de Prime Day, incluyendo envíos gratuitos, ofertas permanentes y acceso a contenido de entretenimiento.

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