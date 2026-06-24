Trump amenaza con terminar negociaciones si Irán cobra peajes en el estrecho de Ormuz

El presidente Donald Trump advirtió este miércoles a Irán que pondrá fin “de inmediato” a las negociaciones de paz si el país persa cobra peajes en el estrecho de Ormuz, y además advirtió que Washington no les ha entregado fondos.

“Irán ha informado a EE.UU. que, pese a los reportes malintencionados de las noticias falsas que dicen lo contrario, no se están cobrando peajes, costos de seguro ni ningún otro tipo de cargo sobre los buques que transitan por el estrecho de Ormuz. Si esta información fuera falsa, ¡las negociaciones terminarían de inmediato!”, declaró el mandatario en su cuenta de Truth Social.

Asimismo, el republicano agregó que su gobierno no le ha entregado dinero a Irán, ni ha liberado fondos que le pertenezcan a ese país.

“Destinaremos parte de sus fondos, que están bajo nuestro control total, a nuestros agricultores y ganaderos para la compra de maíz, trigo, soja y otros productos. Irán necesita alimentos urgentemente, y los compraremos para ellos exclusivamente en Estados Unidos”, sentenció.

Memorando de reapertura de Ormuz

EE.UU. e Irán firmaron la semana pasada un memorando de entendimiento para reabrir el estrecho de Ormuz, vía clave para el petróleo y mercancías, con el fin de allanar el camino hacia negociaciones sobre el programa nuclear iraní que culminen en un acuerdo final de paz.

En tal sentido, Trump aseguró el martes que Irán aceptó la presencia de inspectores del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), y afirmó estar “100 %” seguro de que las inspecciones se llevarán a cabo.

También insistió en que las actuales negociaciones se romperían de inmediato si Irán rechazara esa supervisión.

Sin embargo, Irán reiteró este miércoles que no prevé permitir inspecciones del OIEA a pesar de las palabras del presidente estadounidense y las afirmaciones recientes del director general de ese organismo, Rafael Grossi, de que las verificaciones comenzarán “pronto”.

El viceministro iraní de Exteriores, Kazem Garibabadi, dijo en X que cualquier discusión sobre las inspecciones y otros asuntos relacionados con el programa nuclear solo se abordarán en el marco de un acuerdo definitivo, y una vez que la otra parte adopte medidas concretas para levantar todas las sanciones.

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