Funcionarios estadounidenses difunden memorando de entendimiento con Irán, confirma AP

Altos funcionarios gubernamentales de EE.UU. dictaron a los periodistas el contenido del memorando de entendimiento con Irán, que se ha mantenido bajo expectativa en los últimos días, confirmó The Associated Press (AP).

Los portavoces gubernamentales hablaron bajo condición de anonimato para dar lectura al borrador actual, un documento que Teherán mantiene sin publicar de cara a la ceremonia formal de firma programada para este viernes

¿Qué se sabe del memorando?

De acuerdo con la información suministrada por los funcionarios estadounidenses, el texto de la negociación introduce un nuevo estándar mínimo enfocado en reducir los niveles de pureza del uranio altamente enriquecido por parte del programa nuclear iraní, señaló AP.

Asimismo, el memorando incorpora compromisos específicos orientados a garantizar de forma estricta la integridad territorial del Líbano. Estas disposiciones surgen como respuesta directa a las recientes incursiones y operaciones militares que las fuerzas de Israel ejecutaron contra las posiciones de Hezbolá dentro de la frontera libanesa.

¿Qué ocurrirá en el estrecho de Ormuz?

A cambio del cumplimiento de las cláusulas en materia nuclear y regional, la administración de Estados Unidos se compromete a proceder con la suspensión temporal de una serie de sanciones económicas de gran alcance impuestas previamente a Irán.

Sin embargo, las fuentes aclararon que esta medida no representa una eliminación definitiva de las restricciones financieras y comerciales, las cuales se mantendrán sujetas al comportamiento de Teherán una vez que se selle el documento.

Entretanto, las condiciones logísticas del borrador estadounidense establecen además, limitaciones en las vías marítimas estratégicas, pues los funcionarios explicaron que el texto actual solo garantiza el tránsito gratuito de embarcaciones por el estrecho de Ormuz durante un plazo restringido de 60 días.

El memorando tampoco descarta la posibilidad de que se implementen cobros o tasas arancelarias de navegación en dicha zona portuaria en un futuro posterior al periodo fijado.

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