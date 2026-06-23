Oracle eliminó 21,000 empleos en un año mientras la IA dispara ingresos récord

Oracle ha eliminado 21,000 puestos de trabajo en los últimos doce meses, casi el 13% de su plantilla global, al tiempo que ha registrado los mejores resultados financieros de su historia: la compañía pasó de 162,000 a 141,000 empleados al cierre de su año fiscal 2026, mientras sus negocios de nube e inteligencia artificial (IA) impulsaron ingresos récord por $67,400 millones.

El contraste es claro: Mientras miles de trabajadores han dejado la empresa durante el último año, Oracle reportó un crecimiento de 17% en ingresos y un aumento de 39% en su negocio de nube, que alcanzó los $34,000 millones. Pero también, la reducción de personal coincide con una fuerte inversión en infraestructura e inteligencia artificial, que son actualmente el motor principal de crecimiento de la compañía.

El propio reporte lo admite: la IA eliminó empleos y seguirá haciéndolo

El reporte anual de Oracle, presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC), es muy claro en sus resultados: “La integración y utilización de tecnologías de inteligencia artificial en nuestras operaciones han llevado, y pueden seguir llevando, a reducciones en nuestra fuerza laboral“.

De hecho, la frase resulta inusualmente explícita, ya que la mayoría de las empresas atribuyen sus despidos masivos a temas como “reestructuración” o “eficiencia operativa”. En cambio, Oracle fue más lejos: señaló a la IA como causa directa y dejó abierta la posibilidad de más recortes.

Larry Ellison, cofundador y presidente ejecutivo de Oracle, ha impulsado una transición agresiva hacia la infraestructura de inteligencia artificial, incluyendo la participación en el proyecto Stargate, una iniciativa de $500,000 millones para desarrollo de IA en la que Oracle es uno de los socios principales junto a OpenAI y SoftBank.

El sector tecnológico suma 95,000 despidos en 2026 y no es por falta de dinero

El caso de Oracle no es aislado, marca una tendencia en la industria de la tecnología. Según datos consolidados de Layoffs.fyi, el sector tecnológico acumula 95,000 despidos en lo que va de 2026, liderados por Amazon, Meta y Oracle. A diferencia de años anteriores, estos recortes no se deben a que las empresas estén perdiendo dinero.

Las tecnológicas están sacrificando empleos humanos para redirigir capital hacia infraestructura de IA: servidores, centros de datos y modelos de lenguaje. Oracle, por ejemplo, ha multiplicado más de cuatro veces su inversión de capital, pasando de: $12,100 millones a $50,000 millones en un periodo de nueve meses.

Para los trabajadores del sector tecnológico, incluyendo miles de hispanos que han encontrado empleos de altos salarios, los puestos administrativos, de soporte y de operaciones son los más vulnerables a la automatización.

¿Está Oracle en problemas financieros?

La respuesta corta es no, aunque se encuentra en una situación compleja en sus finanzas. La compañía registró flujo de caja libre negativo de $24,700 millones en los últimos 12 meses, y su deuda total alcanzó $125,000 millones, un incremento del 25% en un año.

Por ello, Oracle ha decidido apostar su estabilidad financiera a que la IA generará los ingresos suficientes para pagar esa deuda. Si la apuesta funciona, concretará una transformación histórica. Si no lo logra, los recortes actuales serían solo el principio.

Safra Catz, directora ejecutiva de Oracle, afirmó durante la presentación de resultados del cuarto trimestre: “La demanda de nuestra infraestructura en la nube sigue creciendo. Esperamos alcanzar $90,000 millones en ingresos en el año fiscal que comienza este junio”.

Los resultados del trimestre más reciente reflejan ese optimismo: los ingresos de infraestructura en la nube crecieron 93% en el cuarto trimestre, y el total de contratos pendientes por ejecutar suma $638,000 millones, un indicador que refleja la demanda futura.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre los despidos en Oracle y su apuesta por la IA

¿Cuántos empleados despidió Oracle y cuántos le quedan?

Oracle eliminó unos 21,000 puestos durante el año fiscal 2026 al 31 de mayo, con 141,000 empleados a tiempo completo, frente a 162,000 del 2025. Una reducción del 13% de su plantilla.

¿Por qué Oracle despide empleados si está ganando más dinero que nunca?

Los despidos responden a una decisión estratégica: reemplazar funciones humanas con IA y redirigir ese gasto a infraestructura tecnológica. Oracle invirtió $55,700 millones en capital durante el año fiscal 2026 para expandir sus centros de datos de IA.

¿Tiene Oracle problemas financieros?

Sus ingresos son récord, pero su deuda también. Oracle acumula más de $125,000 millones en obligaciones financieras y su flujo de caja libre es negativo. Las agencias Moody’s y S&P han advertido sobre el riesgo de una baja en su calificación crediticia si la deuda sigue creciendo.

¿Qué es el proyecto Stargate y qué tiene que ver con los despidos?

Stargate es una iniciativa de $500,000 millones para construir infraestructura de IA en Estados Unidos, con Oracle, OpenAI y SoftBank como socios principales. Oracle destinará parte de sus inversiones a este proyecto, lo que exige reducir otros costos, entre ellos la nómina.

¿Qué tipos de empleos está eliminando la IA en empresas como Oracle?

Principalmente puestos administrativos, de soporte técnico, atención al cliente y operaciones. Los roles de desarrollo de IA, ingeniería de datos y arquitectura de nube son los que más crecen.

Conclusión

Los números de Oracle cuentan dos historias que se complementan: un éxito financiero sin precedentes, pero también una transformación que ya costó el despido de 21,000 personas, y que se espera que se prolongue.

Ante esta realidad, la inteligencia artificial seguirá eliminando puestos en el sector tecnológico y, para el caso de Oracle, la pregunta es si los ingresos que genere con su desarrollo de IA llegarán a tiempo para sanear sus finanzas. Para el resto del mercado, el resultado de Oracle mostrará si la estrategia de recortar personas para financiar máquinas es una decisión correcta o bien una advertencia costosa para quienes caminan por esta ruta.

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