La poderosa historia del 204 de la Avenida A: del desplazamiento a la propiedad de la vivienda 

En 1994 regresaba a mi querida Loisaida, recién graduado de la Universidad de Binghamton. Era un joven profesional, lleno de sueños y expectativas, que trabajaba para las Naciones Unidas y disfrutaba de la vida nocturna de una vibrante ciudad de Nueva York. Sin embargo, mi vida —al igual que la de las familias que allí residían— se vio complicada por la dura realidad de vivir en el 204 de la Avenida A: un edificio típico de Alphabet City que sufría un grave abandono y se desmoronaba literalmente. Las condiciones llegaron a ser tan deplorables, insalubres y peligrosas que el edificio incluso apareció en las noticias.

La historia de este edificio está estrechamente ligada a la crisis fiscal que afectó a la ciudad de Nueva York en la década de 1970. Durante ese periodo, muchos propietarios abandonaron sus inmuebles —dejando a menudo a los inquilinos en ellos—, lo que obligó a la ciudad a asumir la titularidad de las propiedades. Con el objetivo de transferir la propiedad a los inquilinos, la administración municipal encabezada por el alcalde David Dinkins creó el Programa de Compra de Apartamentos con Arrendamiento Provisional (TIL, por sus siglas en inglés); esta iniciativa permitió a las asociaciones de inquilinos de edificios ocupados —propiedad de la ciudad y con tres o más unidades— desarrollar y gestionar cooperativas de vivienda para personas de bajos ingresos, cuya propiedad recaería en los propios residentes.

Para las siete familias luchando por permanecer en sus hogares en una ciudad donde los costos de la vivienda absorben una parte considerable de los ingresos familiares, la crisis es mucho más que una cuestión de cifras: es una prueba de resistencia, resiliencia y determinación. Incluso después de que la ciudad asumiera la propiedad del edificio en 1976 y lo incorporara al programa TIL en 2001, el calvario estaba lejos de terminar. Décadas de abandono culminaron con la reubicación temporal de los inquilinos en 2008, cuando el grave deterioro del inmueble lo hizo inhabitable.

Por eso, cuando hace unas semanas me encontraba junto a Dina Levy —la nueva comisionada del Departamento de Preservación y Desarrollo de la Vivienda (HPD) de la ciudad de Nueva York—, así como junto a líderes comunitarios y funcionarios electos para realizar el anuncio, me sentí profundamente conmovido. En ese momento comprendí que siete familias desplazadas —o sus descendientes—, junto con tres familias nuevas, regresaban por fin a sus hogares en el edificio del 204 de la Avenida A, completamente reconstruido tras 18 años de desplazamiento. Asimismo, debemos reconocer y celebrar los esfuerzos y los logros de los inquilinos de nuestro edificio hermano, situado en el 535 de la calle 12 Este.

El punto de inflexión llegó cuando la fallecida Carmen Rubio, de la organización GOLES (Good Old Lower East Side), llamó a nuestras puertas para informar a los inquilinos sobre un programa del HPD que ofrecía a los residentes la oportunidad de convertirse en propietarios de los apartamentos que antes alquilaban. A partir de ese momento, surgió una historia extraordinaria de una comunidad unida en la lucha por su futuro. Líderes como Juan Barahona (director de SMJ Development), la exconcejala Rosie Mendez, la concejal Carlina Rivera y muchos otros abrazaron esta causa con total entrega y mantuvieron su compromiso en cada etapa del proceso. Líderes comunitarios y vecinos como Rubio, Margaret Durham, Estervina Cuperes, William Keane Jr. y Carmen Collado fueron una fuerza poderosa en esta travesía; logramos ingresar al programa en 1996 e iniciamos un largo camino marcado por innumerables viajes a la sede del HPD, ubicada en el número 100 de Gold Street.

En una ciudad plagada de complejos enredos burocráticos, el HPD mantuvo su compromiso con los inquilinos —reubicándolos en el mismo vecindario cuando se evacuó nuestro edificio— y con la construcción de un edificio totalmente nuevo, permitiéndoles regresar y convertirse en propietarios por solo 2.500 dólares en uno de los barrios más emblemáticos de Nueva York.

Sin embargo, fue una tarea nada fácil. A lo largo de los años, se sucedieron varias administraciones municipales, cada una con sus propias prioridades y desafíos. La ciudad también atravesó una serie de crisis importantes —entre ellas los ataques del 11 de septiembre, la crisis financiera de 2008 y el huracán Sandy en 2012, que dejó al East Village sin electricidad durante una semana y causó daños adicionales a lo largo de la Avenida A—. Cada uno de estos sucesos parecía retrasar nuestros avances o añadir nuevos obstáculos a un camino ya de por sí difícil. Para 2016, por fin se estaban logrando avances reales. El plan de vivienda del alcalde Bill de Blasio ayudó a conseguir la financiación, y la concejal Rosie Méndez siguió luchando por nosotros.

Hubo momentos en que incluso mi propia familia y mis amigos pensaban que todo este proyecto del edificio era demasiado bueno para ser verdad, que nunca llegaría a materializarse o que solo lo vería hecho realidad cuando fuera un anciano. El camino fue extraordinariamente largo y difícil, plagado de contratiempos e incertidumbre. Sin embargo, gracias al esfuerzo conjunto de líderes comunitarios, organismos municipales y residentes que se negaron a rendirse, logramos perseverar. En este proceso, debemos honrar la labor y el sacrificio de aquellos inquilinos y defensores que ya no están entre nosotros, como Juan Rivera, Virginia Rivera, Scott Lent y Robert Funk. Al final, la determinación, la colaboración y la fe en nuestra visión compartida nos permitieron salir adelante y alcanzar lo que alguna vez pareció imposible. Seguimos el consejo de mi difunta amiga Margaret Durham, quien siempre nos recordaba: «No se rindan. Mantengan la vista en la meta». Hoy, esas palabras se han hecho realidad. Podemos permanecer en el barrio y la comunidad que amamos a largo plazo, no como inquilinos, sino como propietarios. Y lo que es igual de importante: los descendientes de quienes no llegaron a ver este día han heredado más que un hogar; han heredado una mayor estabilidad, una vía para superar la inseguridad habitacional y una oportunidad de progreso económico que beneficiará a las generaciones venideras.

Esta experiencia ha sido una de las lecciones más valiosas de mi vida, una lección que he aplicado en mi trabajo con el Departamento de Educación de la Ciudad de Nueva York. Este camino se convirtió en una prueba de que la perseverancia es fundamental. Juntos, resistimos cuatro administraciones municipales, desastres naturales, crisis económicas y ataques contra nuestra ciudad, pero nunca perdimos de vista nuestro objetivo. La historia de nuestro edificio es la historia de muchos otros en el East Village y en toda la ciudad de Nueva York. Y su mensaje es claro: hay que seguir luchando. La perseverancia, la unidad y la esperanza pueden transformar incluso la lucha más prolongada en una victoria duradera, especialmente ahora que contamos con una administración municipal que, tal como dejó claro la comisionada Levy, está totalmente comprometida a ayudar a las personas a permanecer en sus vecindarios.

Hoy, nuestro hermoso edificio de la Avenida A, número 204, es testimonio de lo que una comunidad de dominicanos, puertorriqueños y sus aliados puede lograr cuando trabaja unida con determinación, resiliencia y una visión compartida. Lo que alguna vez pareció imposible es ahora un símbolo perdurable del poder de la acción colectiva y de la fortaleza de una comunidad que se negó a rendirse.

Juan R. Santiago es un ex inquilino y ahora propietario de vivienda