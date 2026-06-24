Mourinho en su llegada al Real Madrid: “no guardo resentimiento al Barcelona”

El portugués José Mourinho afirmó que regresa al Real Madrid porque lo ama y que no tiene “resentimiento alguno” con el Barcelona, con el que vivió fuertes momentos en su primera etapa.

Mourinho regresa al Real Madrid 13 años después de su marcha en 2013. En este tiempo ha dirigido al Chelsea, Manchester United, Tottenham Hotspur, Roma, Fenerbahce y Benfica.

“No niego que amo al Real Madrid y por eso regreso, pero no guardo ningún resentimiento hacia el Barcelona. Simplemente disfruto jugando contra ellos, porque en el fútbol uno disfruta jugando contra los mejores. Los mejores te impulsan a ser mejor”, declaró Mourinho en una entrevista a Vanity Fair Portugal.

Durante su primera etapa en el Real Madrid, los clásicos frente al Barcelona llegaron a tener una rivalidad superlativa al contar con los dos mejores jugadores del mundo en ese momento, el argentino Leo Messi y el portugués Cristiano Ronaldo.

José Mourinho on coaching Real Madrid in El Clásico's greatest era:



"I love to play those matches. I didn't watch them, I played them. And I just loved it. But even all these years after, how many times I’ve met people on the streets saying?I'm sorry the expression?'The world? — VANITY FAIR (@VanityFair) June 23, 2026

“Me encantaba jugar esos partidos. No los veía, los jugaba. Y me fascinaban. Pero incluso después de tantos años, cuántas veces me he encontrado con gente en la calle diciendo que el mundo se paralizaba por esos partidos. Y ya no es así”, confesó.

Mourinho quiere ayudar a Kylian Mbappé a ser aún mejor

Mourinho llega a un Real Madrid que en los últimos meses ha vivido un periodo turbulento con críticas a algunos de sus jugadores, incluido el delantero francés Kylian Mbappé, una situación que tendrá que gestionar.

“Tengo que verlo con mis propios ojos. Necesito comprender cosas que, en este momento, desconozco. Lo que sé ahora mismo es lo que leo en los medios y lo que veo en la televisión. Necesito conocer a los jugadores. No es momento de hablar”, apuntó.

“Al final, lo que quiero es ayudar a los jugadores, al equipo y al club a mejorar. Estoy aquí para ayudar a todos, no para criticar, no para hablar, sino para escuchar. Lo único que puedo decir de Kylian Mbappé es que es un jugador fenomenal, y voy a intentar ayudarle a ser aún mejor“, concluyó.

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