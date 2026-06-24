La curiosa convocatoria convirtió el cumpleaños de Messi en una fiesta nacional

Lionel Messi cumple 39 años este 24 de junio y Argentina decidió celebrarlo como se celebran pocas cosas: con una convocatoria nacional, emoción mundialista y una canción repetida de punta a punta del país.

El cumpleaños del capitán argentino llega en un momento especial. Messi está disputando el Mundial 2026, posiblemente su última Copa del Mundo, y lo hace otra vez como centro emocional de una selección que sigue despertando devoción dentro y fuera de Argentina.

A las 10, para el 10: que se caiga el cielo a las 22.

¡Feliz cumple capitán!

Argentinos de todo el país celebraron el cumpleaños de Messi bajo la consigna #CumpleLEO. ?? pic.twitter.com/gL1OITl3dE — Claudio Savoia (@claudiosavoia) June 24, 2026

La campaña que ganó fuerza en las últimas horas propuso cantarle el feliz cumpleaños a Messi dos veces en el día: a las 10 de la mañana y a las 10 de la noche. El horario no fue casual. El número 10, la camiseta que convirtió en símbolo, sirvió como excusa perfecta para organizar un homenaje colectivo.

La iniciativa se movió en redes con el hashtag #CumpleLEO y fue impulsada desde la televisión argentina. La idea era simple: que cada persona, estuviera donde estuviera, se sumara al canto para que el saludo llegara al capitán.

Un país cantando para su capitán

La escena tuvo algo de ritual futbolero y algo de fiesta popular. Según Reuters, hubo celebraciones en escuelas, gimnasios, comercios y espacios públicos, mientras miles de usuarios compartieron mensajes en redes sociales para saludar a Messi.

39 years of memories. 39 years of Lionel Messi.



On this day in 1987, a star was born ??? pic.twitter.com/GmG3C6NUiQ — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 24, 2026

En Buenos Aires, fanáticos también se reunieron en el Obelisco, uno de los puntos más simbólicos de las celebraciones argentinas. Allí, como tantas veces después de partidos históricos, el cumpleaños de Messi volvió a convertir una fecha personal en un momento colectivo.

De hecho, hasta el presidente Javier Milei se sumó a las felicitaciones en redes sociales, mientras cuentas oficiales, clubes, excompañeros, organismos deportivos y fanáticos de todo el mundo publicaron mensajes para el jugador.

Un cumpleaños en plena Copa del Mundo

Messi ya sabe lo que es cumplir años concentrado con Argentina. Su fecha de nacimiento, el 24 de junio, suele coincidir con el calendario tradicional de los Mundiales cuando el torneo se juega en el verano del hemisferio norte.

De hecho, esta es la quinta vez que Messi celebra su cumpleaños durante una Copa del Mundo: ocurrió en Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y ahora en el Mundial 2026. La gran excepción reciente fue Qatar 2022, disputado entre noviembre y diciembre.

La leyenda sigue creciendo

El cumpleaños encuentra a Messi en medio de otra campaña mundialista cargada de récords. En dos partidos, hizo cinco goles y superó la marca histórica de Miroslav Klose como máximo goleador de la historia de los Mundiales.

Ese dato vuelve aún más potente el cumpleaños. Messi no está siendo homenajeado solo por lo que fue, sino también por lo que todavía está haciendo. A los 39 años, sigue jugando en el escenario más grande del fútbol y sigue escribiendo capítulos que parecían imposibles.

Sigue leyendo:

Qué le pasa al padre de Lionel Messi: qué hay detrás del emotivo llanto del capitán argentino