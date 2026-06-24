Suiza vence a Canadá y gana el Grupo B: ¿Quiénes clasifican a 16avos?

Suiza derrotó 2-1 a Canadá en un partidazo en el BC Place de Vancouver que deja a los suizos como líder de grupo y los canadienses se tienen que conformar con el segundo lugar.

El equipo europeo se queda con el Grupo C con 7 puntos tras tres fechas, mientras que Canadá finalizó con cuatro unidades, mismo que Bosnia Herzegovina, pero con mejor diferencia de goles.

Rubén Vargas anotó el 1-0 en el minuto 46 empezando el segundo tiempo y el joven Johan Manzambi amplió la diferencia para los suizos. Promise David descontó con un golazo en el minuto 76, pero no fue suficiente para igualar el partido.

Rubén Vargas after his go-ahead goal for Switzerland pic.twitter.com/UID1B8W9bk — FOX Soccer (@FOXSoccer) June 24, 2026

¿Qué equipos clasifican del Grupo B a 16avos de final?

Suiza al quedar de primer lugar se enfrentaría a Bélgica que está ubicada como tercera del Grupo G, aunque queda una jornada restante en ese grupo.

Por su parte, Canadá se medirá a Corea del Sur, que buscará quedar segunda de grupo cuando enfrente a Sudáfrica en el cierre del Grupo A este miércoles.

Bosnia Herzegovina que goleó a Qatar en la última fecha de grupos queda como tercera y sería el rival de Estados Unidos, equipo que ya aseguró el primer lugar del Grupo A.

Estos duelos aún no están definidos y se conocerán luego que se dispute la última fecha de la fase de grupos.

Johan Manzambi powers it past the keeper to make it 2-0 Switzerland in Vancouver! ?? pic.twitter.com/AmbvzGaCHT — FOX Soccer (@FOXSoccer) June 24, 2026

Canadá hace historia al clasificar a fase eliminatoria

Los canadienses hicieron historia, a pesar de la derrota, al clasificar por primera vez en la historia de Mundiales. Tanto en México 1986 como en Qatar 2022 quedaron eliminados en fase de grupos.

Suiza avanza nuevamente a fase eliminatoria por cuarto Mundial consecutivo. Los suizos quedaron eliminados en octavos de final en Brasil 2014, Rusia 2018 y en Qatar 2022.

En el Mundial más reciente quedaron eliminados ante Portugal. Su mejor resultado es los cuartos de final, etapa que no llegan desde 1954.

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