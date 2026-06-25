Miles de desaparecidos tras terremotos: crean registro “Venezuela Te Busca”

Mientras crece el número de fallecidos y lesionados tras los terremotos del 24 de junio en Venezuela, la cifra de desaparecidos también ha creado gran incertidumbre en la población dentro y fuera del país.

Por ello se creó la plataforma “Venezuela Te Busca. Registro centralizado de personas desaparecidas tras el terremoto. Gratuito, abierto, para todos”.

“Cada nombre aquí es una familia esperando”, es la frase que abre la página. Allí se pueden intentar averiguar el paradero de los desaparecidos ingresando el nombre, apellido o número de cédula (carnet de identidad nacional). Los datos se irán actualizando según la persona ya haya sido ubicada por alguna autoridad o su localización siga siendo desconocida.

También se puede registrar a una persona para ayudar a localizarla, colocando sus datos básicos y una foto, así como formas de contacto cuando alguien tenga información sobre su paradero. Julia Alessandra Mariano creó este registro en línea para ayudar a centralizar información entre parientes y amigos que necesiten ubicar o reportar a desaparecidos ya hallados.

Adicionalmente la Cruz Roja Venezolana ha activado el número (+58)-422-799-4880 para facilitar el contacto entre familiares, mientras muchas líneas telefónicas y el servicio de internet y electricidad reportan fallas.

Los sismos de magnitud 7.2 y 7.5 se registraron respectivamente a las 6:04 p.m. y 6.05 p.m. del miércoles, hora local. Desde entonces la cifra de fallecidos y lesionados ha ido en aumento. Anoche el mandatario Donald Trump comprometió la inmediata ayuda de “todas las agencias” del gobierno de Estados Unidos “al gran pueblo de Venezuela“, en un mensaje publicado en la red social Truth. “Estaremos ahí para nuestros nuevos y grandes amigos. ¡¡¡Los primeros informes no son buenos!!!”.

Su secretario de estado, Marco Rubio, ratificó la solidaridad de su gobierno en un mensaje publicado en Twitter/X a la 1.34 a.m. del jueves. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, agradeció el ofrecimiento de ayuda de Trump y otros gobiernos.

La Guaira, ciudad costera del norte de Venezuela en las afueras de la capital, ha sido la zona más afectada por los terremotos, llevando al cierre comercial del principal aeropuerto del país.

El Centro Nacional de Alerta de Tsunamis de Estados Unidos explicó que los movimientos telúricos conformaron un “doblete sísmico”, un fenómeno en el que dos terremotos de gran magnitud ocurren con pocos segundos de diferencia en la misma zona. Anoche el Sistema de Alerta de Tsunamis canceló la alerta emitida para Puerto Rico y las Islas Vírgenes estadounidenses tras el terremoto registrado cerca de las costas de Venezuela.

?All Caribbean alerts have been cancelled.



In a matter of a 30 minutes, the U.S. National Weather Service (NWS) National Tsunami Warning Center and Pacific Tsunami Warning Centers were analyzing 3 earthquakes… pic.twitter.com/g709O4uqFG — NWS Tsunami Alerts (@NWS_NTWC) June 24, 2026

Nuestros socorristas están desplegados en las zonas afectadas para apoyar las labores de respuesta tras los eventos sísmicos registrados en #Venezuela. pic.twitter.com/bMryuxKFe3 — Cruz Roja Venezolana (@CruzRojaVe) June 25, 2026



