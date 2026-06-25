MLB rendirá un minuto de silencio por víctimas del terremoto en Venezuela

La Major League Baseball (MLB) informó que ha solicitado a los 30 equipos que conforman las Grandes Ligas a realizar un minuto de silencio en apoyo a las víctimas del trágico terremoto en Venezuela.

Un portavoz de MLB dijo que los equipos que no estén en acción o no pudieran hacerlo el jueves, lo harán el viernes, informó Enrique Rojas de ESPN.

Las autoridades venezolanas informaron que hay 188 personas fallecidas hasta este jueves y hay más de 1,000 heridos después del terremoto de 7.5 que sacudió al país.

Venezuela es el segundo país extranjero, después de República Dominicana, que más talento exporta a Grandes Ligas. 60 peloteros estaban inscritos en los rosters de las 30 franquicias en el Opening Day de la temporada 2026.

Minuto de silencio en MLB por víctimas de terremotos en Venezuela https://t.co/FdFS6zNxVn — Enrique Rojas/ESPN (@Enrique_Rojas1) June 25, 2026

Víctor Bericoto, jugador de los Gigantes de San Francisco, informó que la novia de su hermano había fallecido en el terremoto.

Maikel García, de los Royals de Kansas City, estuvo buscando en redes información sobre su hija y la madre de la niña en La Guaira, estado Vargas.

Después de varias horas, el tercera base y Guante de Oro informó que tuvo información de sus familiares y que estaban con vida.

“Aparecieron mi hija y su mamá!! Gracias por sus oraciones y el cariño”, escribió García. “Mi corazón está roto”, agregó.

La Guaira entre la zonas más afectadas por terremoto en Venezuela

El número de fallecidos en Venezuela a causa de los dos terremotos del miércoles se elevó a 188 y el de heridos a 1,520, mientras que al menos 346 construcciones, entre edificios, hospitales y centros comerciales, resultaron afectadas, informó Jorge Rodríguez.

Rodríguez detalló que, hasta el momento, hay 2,927 familias damnificadas, 157 desaparecidos reportados, 200 personas atrapadas, 250 edificios dañados y ocho hospitales afectados, “algunos han debido ser evacuados”, sin precisar la cifra.

En una transmisión del canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), indicó que, tras los dos terremotos de magnitud 7,5 y 7,2 de este miércoles, se han registrado 138 réplicas hasta horas de la tarde de este jueves, lo que “ha obligado” a que la presidenta encargada del país, Delcy Rodríguez, declare algunos lugares, entre ellos La Guaira, como “zonas de desastres”.

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