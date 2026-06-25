EE.UU. “se moviliza rápidamente” para asistir a Venezuela por los terremotos tras pedido de Trump

Estados Unidos activó una operación de asistencia para Venezuela tras los terremotos que sacudieron al país el miércoles, y el Comando Sur afirmó que sus fuerzas “se están movilizando rápidamente” después de que el presidente Donald Trump ordenara a las agencias federales actuar con rapidez ante la magnitud de la tragedia.

El Comando Sur de Estados Unidos (Southcom) informó este jueves que las Fuerzas Armadas estadounidenses ya se encuentran “movilizándose rápidamente” para apoyar las labores de rescate y recuperación, en coordinación con el Gobierno venezolano y otras agencias de Washington.

“Nuestras fuerzas conjuntas se están movilizando rápidamente para aportar la inigualable capacidad de transporte aéreo, logística y salvamento de las Fuerzas Armadas estadounidenses para ayudar a salvar vidas y apoyar al Gobierno de Venezuela durante esta crisis”, señaló el Southcom en un comunicado.

Según el organismo militar, con sede en Florida, el despliegue se realiza bajo instrucciones del Departamento de Guerra y en colaboración con el Departamento de Estado para reforzar las operaciones de ayuda humanitaria en el país sudamericano.

La asistencia estadounidense llega después de que Trump instruyera el miércoles a las agencias de su administración a responder “con rapidez” ante el “número devastador de muertos” provocado por el desastre.

¿Qué incluye la ayuda?

Como parte de la respuesta, el comando creó un equipo de planificación operativa integrado por especialistas en asistencia humanitaria para coordinar el envío de recursos y asesorar en la gestión de la emergencia.

La institución también indicó que mantiene contactos con gobiernos aliados y socios regionales que han manifestado su disposición de sumarse a los esfuerzos internacionales de ayuda para los afectados por los sismos.

Horas antes, el secretario de Estado, Marco Rubio, reveló que sostuvo una conversación con la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, sobre la situación en el país. Además, confirmó el despliegue de equipos de búsqueda y rescate procedentes del condado de Fairfax, en Virginia, y de la ciudad de Los Ángeles.

De acuerdo con el balance más reciente presentado por Rodríguez durante la madrugada de este jueves, al menos 164 personas murieron y otras 971 resultaron heridas tras los terremotos de magnitudes 7,2 y 7,5, registrados con apenas 39 segundos de diferencia.

Se espera que las cifras de muertos y heridos aumente considerablemente.

Las autoridades venezolanas califican el evento como el episodio sísmico más fuerte registrado en el país en más de un siglo, mientras continúan las labores de búsqueda de sobrevivientes y atención a las comunidades afectadas.

Sigue leyendo:

– Miles de desaparecidos tras terremotos: crean registro “Venezuela Te Busca”

– Trump garantiza ayuda de EE.UU. “al gran pueblo de Venezuela” tras terremotos; cancelan alerta de tsunami en Puerto Rico

– Delcy Rodríguez confirma decenas de muertos tras terremotos en Venezuela