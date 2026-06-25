Mundial 2026: Vinícius Jr. y el dato que ilusiona a Brasil para el título

Vinicius Jr. anotó un doblete este miércoles en la victoria 3-0 de Brasil sobre Escocia y cumplió un récord que aumenta las esperanzas de la Canarinha de llevarse la Copa del Mundo.

Brasil ha ganado todas las Copas del Mundo en las que un jugador suyo anotó en todas las jornadas de la fase de grupos, de acuerdo a Mister Chip.

La pentacampeona del mundo cumplió esta regla en tres Mundiales. Jairzinho anotó en todos los partidos de fase de grupos de México 1970, Romario anotó también en USA 1994; Ronaldo y Rivaldo lo hicieron en la fase de grupos de Corea-Japón 2002.

NOW VINI JR. GETS HIS BRACE ??



The Brazilian star finds his second off the header! pic.twitter.com/fbMOxWVF43 — FOX Sports (@FOXSports) June 24, 2026

Vinicius Jr. anotó un gol en el empate 1-1 ante Marruecos, luego metió uno en la victoria 3-0 sobre Haití y cerró con doblete ante Escocia.

Brasil cerró la fase de grupos con 7 puntos y primera de grupo. Esta es la décimo segunda vez consecutiva que la Canarinha avanza como primera de grupos. La última vez que clasificó como segunda fue en Argentina 1978.

¿Contra quien se enfrentaría Brasil en 16avos de final del Mundial 2026?

Brasil clasificó como primera de grupo, pero no tendría un duelo fácil en la siguiente ronda. El equipo brasileño se enfrentaría a Japón, el lunes 28 de junio a la 1:00 pm (hora ET).

Japón está posicionado en el segundo puesto del Grupo F con una jornada por disputarse. Este miércoles se enfrentan a Suecia en busca de asegurar su clasificación a la siguiente ronda.

El rival de Brasil también podría ser Suecia si derrota a Japón y si Países Bajos consigue su victoria ante Túnez. Solo el equipo tunecino no tiene oportunidades de cara a la última fecha de la fase de grupos.

Ambos encuentros se disputarán a la misma hora. Los partidos del Grupo F se decidirán a las 7:00 pm (hora ET).

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