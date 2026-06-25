Urgen a Mamdani frenar plan de recorte de fondos a servicios de hogares temporales para niños

En medio de las negociaciones del presupuesto municipal, donde se definirá la manera en la que la administración de la Gran Manzana invertirá más de $124,000 millones de dólares, familias que dependen de servicios de acogida para niños están angustiadas por lo que se les viene, debido a recortes anunciados, y este miércoles arremetieron contra la Ciudad.

Así lo dejaron ver durante una manifestación al frente de la Alcaldía, miembros de la organización “Power of Two”, en la que junto a líderes políticos denunciaron que los planes del alcalde, Zohran Mamdani de echarle tijera a más de $4 millones de dólares en programas existentes para ayudar a hogares de acogida para niños son un grave error.

Los manifestantes criticaron al burgomaestre y le hicieron un llamado urgente a revertir el plan de recortes, tras asegurar que “a pesar de haber prometido priorizar e invertir en las familias”, la administración Mamdani no está cumpliendo su compromiso.

Líderes de “Power of Two” explicaron que en mayo pasado, ACS (Administración de Servicios Infantiles) les informó que no renovarían un contrato de $1.5 millones que trabaja con herramientas de apoyo de comportamiento a niños que termina en septiembre próximo, lo que dejaría a 268 familias afectadas y 17 personas sin trabajo, mayormente latinas y negras.

“Nuestra labor ha acompañado a miles de familias durante algunos de los momentos más difíciles y solitarios de sus vidas. No hay mayor satisfacción que ver cómo un cuidador y su hijo se fortalecen mutuamente gracias a los recursos adecuados”, dijo Coleen Stevens Porcher, directora ejecutiva de “Power of Two”, quien agregó que la Ciudad tiene $2,000 millones de dólares en ingresos superiores a lo previsto, con lo que pueden financiar dichos programas.

“Sin los fondos necesarios para continuar este trabajo, miles de familias quedarían repentinamente desamparadas, en riesgo de caer en un sistema que, con demasiada frecuencia, no satisface sus necesidades”, destacó la defensora familiar. “Instamos al alcalde a reconsiderar estos recortes y hacemos un llamado al Concejo para que restablezca la financiación, de modo que ninguna familia tenga que preocuparse por perder el apoyo que necesita”.

Urgen a Mamdani no recortar fondos a organizaciones de servicios de acogida familiar. Foto Edwin Martínez. Crédito: Edwin Martínez | Impremedia

Analía, una madre argentina, quien desde hace 10 años tiene en su hogar a una niña de acogida que recibió y a quien está adoptando, aseguró que ha sido gracias a programas de apoyo a familias como la suya que ha podido tener un hogar estable, hehco que teme perder si se cierra el programa que la ayuda.

“Hay miles de niños como mi niña en hogares de acogida y debemos hacer todo lo posible por apoyarlos para que tengan todo lo que necesitan y puedan crecer con éxito. Si acaban estos programas, nuestras familias se verán afectadas”, dijo la madre sustituta.

La concejal Rita Joseph se sumó al llamado y pidió que se evite recortar millones de dólares destinados a servicios de prevención de acogida familiar en el presupuesto final de la Ciudad de Nueva York para cuidar a los menores más vulnerables.

“Proteger a nuestros niños y garantizar que las familias puedan permanecer unidas es fundamental. Lamentablemente, este presupuesto retiraría la financiación a los mismos grupos que hacen posible ese progreso”, aseguró la política neoyorquino. “En una ciudad donde la gran mayoría de las familias que terminan en el sistema de acogida son negras y latinas —a menudo sin otra razón que la falta de recursos—, esto es inaceptable”.

De acuerdo a los manifestantes, en la última década, las organizaciones que trabajan en la prevención del ingreso al sistema de hogares de paso, han colaborado con la Ciudad para reducir a la mitad las ubicaciones en el sistema, alcanzando una cifra de aproximadamente 6,300 casos.

Asimismo destacaron que los proveedores de servicios también han contribuido a disminuir el riesgo de depresión posparto y otros problemas de salud mental en los cuidadores, así como los problemas de conducta y salud mental en los niños.

Jocelynne Rainey, presidenta y directora ejecutiva de la organización Brooklyn Org, destacó que la labor de organizaciones como Power of Two son fundamentales para mantener unidas a las familias y fortalecer a las comunidades, por lo que urgió que no las desfinancien.

“Prescindir de estos programas no solo borraría esos avances, sino que agravaría activamente las mismas desigualdades contra las que los funcionarios electos llevan tiempo prometiendo luchar, y que las familias de todo Brooklyn no pueden permitirse”, dijo la líder de Brooklyn. “Insto a la Administración y al Concejo municipal a mantener esta financiación en el presupuesto final y a apoyar a las familias que dependen de ella”.

El Diario contactó a la Administración Mamdani para obtener un comentario sobre la denuncia de las organizaciones, pero no se refirieron al tema. Sin embargo, fuentes familiarizadas con el caso aseguran que la Alcaldía está sosteniendo conversaciones con las organizaciones para buscar mecanismos con los que puedan seguir adelante con programas de apoyo y no afectar a niños y familias.

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