Mamdani se aprieta el cinturón: presenta plan de ahorro de $1,700 millones en el presupuesto

Cuando el alcalde Zohran Mamdani asumió las riendas de la Ciudad de Nueva York reveló una mala noticia: recibió una administración en números rojos, con un déficit fiscal que inicialmente se calculó en $12,000 millones y luego pasó a ser de $5,400 millones.

Y justo cuando el Concejo Municipal trabaja en la aprobación del próximo presupuesto de la Ciudad para el año fiscal 2027, que arranca el 1 de julio, el Alcalde decidió apretarse el cinturón y presentó un nuevo plan detallado con el que pretende ahorrar varios millones de dólares en diferentes agencias municipales.

Luego de ordenar la creación de “Directores de Ahorros” en cada una de las agencias municipales, quienes tenían como tarea principal identificar maneras de ahorro entre el 1.5% y el 2.5%, el alcalde Mamdani junto a la Oficina de Gestión y Presupuesto han comenzado a revisar dichas propuestas para su inclusión en el presupuesto ejecutivo.

Se estima que cortando gastos no esenciales, como suscripciones a plataformas, contratistas, renegociación de planes con compradores, reubicación de personal y reformas operativas, la Ciudad puede ahorrar $1.700 millones de dólares, cifra que la Ciudad y la Oficina de Gestión y Presupuesto del Alcalde revisarán para hacer las modificaciones en el Presupuesto Ejecutivo.

“Esto es solo el comienzo de nuestra labor para mejorar la prestación de servicios y lograr que el gobierno municipal sea lo más eficiente posible”, manifestó Mamdani. “El gobierno debe cumplir con la gente trabajadora, y cada dólar de nuestro presupuesto debe trabajar tan arduamente como ellos. Por eso instruí a todas las agencias para que encontraran ahorros reales y eliminaran el despilfarro con el fin de cerrar nuestra brecha presupuestaria”.

El burgomaestre explicó que los ahorros promovidos se basan en eficiencia en los servicios públicos, contratación, modernización tecnológica, consolidación de espacios y gestión de arrendamientos, y ajustes financieros y nuevos ingresos.

Dentro de los ahorros propuestos están $4.3 millones en el Departamento de Correccionales, a través de la reestructuración y cancelación de contratos de tecnología y consultoría, $13 millones en el Departamento de Finanzas reforzando procesos de verificación para garantizar que los beneficiarios cumplan los requisitos para recibir la reducción de impuestos para cooperativas de vivienda que sirven como residencia principal.

Otra fuente de ahorro que busca guardar $30.3 millones son las escuelas públicas, tras la cancelación de contratos subutilizados y la implementación de topes de gastos.

Asimismo, el Departamento de Salud e Higiene Mental renegociará contratos como el de naloxona, que auxilia a quienes sufren sobredosis, que promoverá un ahorro de $1.15 millones y el Departamento de Saneamiento podrá ahorrar $194,000 desocupando espacios de oficina subutilizados y reubicando al personal en áreas que están siendo acondicionadas para albergar a empleados adicionales.

La Oficina de Tecnología e Innovación renegociará sus contratos tecnológicos, eliminará el hardware y software duplicados y ajustará el alcance de los acuerdos con consultores, lo que permitirá un ahorro de $1.3 millones en el año fiscal 2026 y $1.2 millones en el año fiscal 2027. La Oficina de Relaciones Laborales promoverá una auditoría de elegibilidad de dependientes en planes de salud de los empleados, con lo que se busca generar un ahorro de aproximadamente $100 millones.

También cambios promovidos en el Departamento de Servicios Sociales, donde la gestión de casi dos docenas de contratos de tecnología de información se modificarán, promoverá un ahorro de $597,000, al igual que $3.1 millones en cambios al servicio de WiFi proporcionado en los refugios y el fin del contrato con la firma McKinsey, en el cual se invirtieron cerca de $9 millones durante el año fiscal 2026.

El Departamento de Bomberos negoció tarifas más bajas con proveedores de telecomunicaciones, generando ahorros de $700,000 en el año fiscal 2026 y de $2.2 millones en el año fiscal 2027 y el cambio aprobado por el Estado y el gobierno federal para comenzar a facturar a Medicaid por los servicios de “Tratamiento sin Transporte” ahorrará $10.1 millones.

El reporte de ahorros anunciado muestra además que Health + Hospitals: H+H negociará reembolsos contractuales, reducirá su dependencia de agencias de personal temporal mediante la gestión interna de servicios, recortará horas extras y mejorará la recaudación de ingresos, generando $14.1 millones en el año fiscal 2026 y de $25.7 millones en el año fiscal 2027.

En la Oficina del Alcalde para Servicios a Organizaciones sin Fines de Lucro se cancelará un contrato de consultoría y se asumirá internamente la prestación de dichos servicios, generando un ahorro de $400,000 en el año fiscal 2026. Y en la agencia de adultos mayores la gestión de un contrato de consultoría se modificará, generando un ahorro de $411,000.

Mamdani dejó ver que se amarrará el cinturón no solo con recortes de montos elevados sino también con costos relativamente menores por donde se puede ir la plata.

En agencias como la Comisión de Taxis y Limusinas se cancelará su suscripción a la plataforma Slack para ahorrar cerca de $20,000, y en Gestión de Emergencias de la Ciudad de Nueva York se internalizará un contrato de mantenimiento de software para generar un ahorro de aproximadamente $63,000 en el año fiscal 2027.

Aunque el plan de ahorros del Alcalde ha recibido aplausos también se anticipa que durante las discusiones del presupuesto surjan críticas de quienes se vean afectados con la iniciativa, más aún cuando el mandatario ha mostrado que la lupa para revisar fuentes de ahorro no terminan ahí.

Recientemente mencionó además que tan solo limitando lo que se gasta la Ciudad en papel, bolígrafos y suministros de oficina, Nueva York se ahorraría más de $27 millones de dólares. La alcancía está lista.

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