Diversión y susto: 99 años cumple la famosa atracción Cyclone Coney Island en Nueva York

Cyclone Coney Island, la legendaria montaña rusa de madera situada frente a la playa en Brooklyn (NYC), cumple 99 años este viernes.

La trepidante atracción, diseñada por Vernon Keenan, se inauguró el domingo 26 de junio de 1927 y es la segunda montaña rusa de madera más empinada del mundo. Tiene una longitud total de 2,640 pies (800 metros) y alcanza una velocidad máxima de 60 mph (97 kilómetros por hora), con capacidad para 24 pasajeros, detalló ABC News.

Esta montaña rusa clásica cubre 75 pies (23 m) en 834 Surf Avenue y 500 pies (150 m) en West 10th St, zona que hoy es propiedad de NYC Parks. Con casi un siglo de funcionamiento, es una de las atracciones más populares en la legendaria Coney Island, una de las playas más conocidas de la ciudad. Además ésta fue la zona de atracciones más grande de Estados Unidos desde aproximadamente 1880 hasta la 2da Guerra Mundial (1939-1945).

Como su recorrido, la historia de The Cyclone también ha tenido altas y bajas: funcionó durante más de cuatro décadas antes de empezar a deteriorarse, y a principios de la década de 1970 la ciudad planeaba desmantelarla. Pero Dewey y Jerome Albert, propietarios del parque de atracciones Astroland situado junto a la atracción, firmaron un acuerdo con la alcaldía de Nueva York para operarla. La montaña rusa fue restaurada durante la temporada baja de 1974 y reabrió sus puertas el 3 de julio de 1975.

Astroland Park siguió invirtiendo millones de dólares en el mantenimiento de Cyclone. La montaña rusa fue declarada monumento histórico de la ciudad de Nueva York en 1988 y se incluyó en el Registro Nacional de Lugares Históricos en 1991.

Tras el cierre de Astroland en 2008, la presidenta de Cyclone Coasters, Carol Hill Albert, continuó operándola mediante un contrato de arrendamiento con la ciudad. En 2011 Luna Park se hizo cargo.

El precio para disfrutar de Cyclone en NYC es $10 dólares por persona y las entradas se venden en persona. La atracción funciona en verano normalmente desde las 11 a.m. hasta la noche, pero los horarios varían según el día de la semana. Más información en la página oficial.

Cyclone tiene tres réplicas operativas alrededor del mundo: Viper (Six Flags Great America en Gurnee, Illinois); Bandit (Movie Park Germany en Bottrop, Alemania); y Cyclone (Nicco Park en Calcuta, India). Otras cinco réplicas ya han sido desactivadas en EE.UU., Japón y Reino Unido.