Concierto de Shakira será transmitido en vivo a través de Amazon Prime Video

Se ha anunciado este lunes que Shakira y Amazon están preparando lo que será el primer concierto de la cantante colombiana en ser transmitido en vivo para todo el mundo. La empresa aprovecha la residencia en Madrid de 12 shows para transmitir uno de ellos.

El anuncio de “Shakira en vivo desde Madrid” se da después de que Shakira cumpliera con el segundo fin de semana de los cuatro fines de semana que tiene programados. La fecha elegida para la transmisión ha sido el sábado 3 de octubre.

Con esta transmisión no solo se quiere promover la residencia histórica que Shakira está haciendo en la capital española, donde construyó su propio estadio y universo para resaltar la cultura latina, sino que también Amazon lo propone como una forma de impulsar esa misma cultura y música latina.

En un comunicado compartido por Amazon, se ha informado que este concierto del 3 de octubre será parte de la iniciativa “Las Mujeres que Impulsan la Música Latina”, que al mismo tiempo forma parte de “La Música Nos Conecta”, la celebración anual de Amazon Music de los artistas, sonidos y movimientos culturales que definen la música latina.

En el 2026, Amazon tiene el objetivo de rendir homenaje a las pioneras de la industria, celebra a las creadoras que están transformando la música latina hoy y abriendo el camino para futuras generaciones.

El show podrá disfrutarse en vivo el 3 de octubre a través de Amazon Music, Prime Video, la aplicación Amazon Music en Fire TV y el canal de Amazon Music en Twitch, sin necesidad de suscripción.

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