Ejecutivo de New York Times fue asesinado y sus suegros son los principales sospechosos

Jonathan McKinsey, ejecutivo de ingeniería de The New York Times, fue asesinado a tiros el sábado en un complejo deportivo de California y, pocos minutos después, la Policía detuvo a sus suegros, en medio de una disputa legal por la custodia de un menor y antecedentes de denuncias de violencia doméstica.

McKinsey, de 40 años, fue localizado con múltiples heridas de bala en el estacionamiento de Dublin Sports Grounds, en la ciudad de Dublin, alrededor de las 3:08 de la tarde. Los agentes lo encontraron después de que un sargento que circulaba por la zona se detuviera al verlo tendido en el suelo.

Murió en el lugar, informó la Policía de Dublin citada por NBC News.

La investigación llevó a las autoridades hasta Shouyong Zhang y Shili Chen, ambos de 77 años y esposos, a quienes la Policía identificó como los padres de la esposa de McKinsey. A los dos los detuvieron cerca del lugar y trasladaron a la cárcel de Santa Rita bajo sospecha de homicidio.

Las autoridades indicaron que no hay otros sospechosos buscados ni una amenaza activa para la población.

NBC informó que el asesinato ocurrió mientras McKinsey y su esposa, Candice Jang, mantenían una disputa judicial relacionada con la custodia de un menor. Los documentos del caso muestran que en 2025 un juez concedió a Jang una orden temporal de protección por violencia doméstica contra McKinsey.

McKinsey presentó una demanda de divorcio en diciembre de 2025 y tenía prevista una audiencia para octubre. En agosto, el tribunal autorizó además la contratación de un evaluador privado para analizar el conflicto por la custodia.

Las autoridades no han informado públicamente qué desencadenó el tiroteo ni han establecido un posible móvil.

McKinsey dirigía el área de ingeniería y experiencia de jugadores de Games en The New York Times, donde trabajaba desde 2023. Antes había obtenido una licenciatura en el Georgia Institute of Technology y una maestría en Ciencias de la Computación en la Universidad de California, Berkeley.

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