El FC Barcelona se verá en los juzgados con Florentino Pérez en noviembre por presuntas calumnias

El conflicto institucional entre el FC Barcelona y el presidente del Real Madrid Florentino Pérez se definirá en los Juzgados de Madrid el próximo 25 de noviembre. El acto de conciliación representa el paso previo obligatorio establecido por la legislación española antes de la formalización de una querella criminal por un presunto delito de calumnias.

La acción legal promovida por la entidad azulgrana tiene su origen en las manifestaciones públicas vertidas por el mandatario madridista el pasado 12 de mayo y en intervenciones mediáticas posteriores.

En dichas declaraciones, Pérez acusó formalmente al club catalán de “corrupción” y de “enriquecer a los árbitros” para obtener beneficios deportivos en el marco de las investigaciones del ‘caso Negreira’, calificando además a un sector del estamento arbitral bajo el término de “Negreira Boys”.

Ante estas afirmaciones, el Barcelona activó la demanda de conciliación advirtiendo que, de no atenderse sus pretensiones de rectificación, interpondrá la querella criminal correspondiente.

En el escrito elaborado por la letrada María Luisa Ortega, el Barcelona exige que Florentino Pérez reconozca públicamente la inexactitud de sus acusaciones o que, de mantener su postura, identifique con precisión a los colegiados que supuestamente recibieron pagos dirigidos a alterar la competición, especificando los partidos y lances de juego concretos donde se habría consumado dicha interferencia.

De acuerdo con las fuentes judiciales consultadas por EFE, si el demandado no comparece a la cita del 25 de noviembre, el trámite se dará por intentado a todos los efectos legales, dejando la vía expedita para el inicio del juicio penal.

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