La Casa Blanca se prepara para un espectáculo histórico de fuegos artificiales: así será la celebración del 4 de julio en Washington D.C.

Cada año, miles de personas se reúnen en Washington D.C. para presenciar uno de los espectáculos de fuegos artificiales más emblemáticos de Estados Unidos. Sin embargo, la celebración de este 4 de julio promete superar cualquier edición anterior.

La organización Freedom 250 anunció un despliegue sin precedentes sobre el National Mall para conmemorar el 250º aniversario de la independencia del país, con un espectáculo que busca convertirse en el más ambicioso realizado en la capital.

El evento será el gran cierre de Salute to America, la celebración oficial del Día de la Independencia, y transformará el cielo de Washington en un homenaje a los 250 años de historia de EE.UU. La exhibición combinará música patriótica, tecnología y cientos de miles de efectos pirotécnicos para iluminar algunos de los monumentos más representativos del país.

Más de 850,000 fuegos artificiales iluminarán el National Mall

De acuerdo con los organizadores, el espectáculo contará con más de 850,000 efectos pirotécnicos, que serán lanzados desde distintos puntos alrededor del National Mall, West Potomac Park y el río Potomac. El objetivo es crear una experiencia visual visible desde buena parte de la capital estadounidense.

La exhibición tendrá una duración aproximada de 35 minutos, prácticamente el doble de lo que suele durar el tradicional espectáculo de fuegos artificiales del National Mall. La combinación de múltiples plataformas de lanzamiento permitirá que el cielo se ilumine de manera simultánea sobre el Monumento a Washington, el Capitolio, el Monumento a Lincoln y otros memoriales históricos.

Freedom 250 aseguró que se trata del proyecto pirotécnico más ambicioso que se ha intentado realizar en Washington D.C. y que espera atraer a visitantes de todo EE.UU. y del extranjero.

El espectáculo de pirotecnia en Washington D.C. durará más de media hora. (Foto: Jose Luis Magana/AP)

Un cierre espectacular para la celebración del Día de la Independencia

Los fuegos artificiales pondrán punto final a una jornada repleta de actividades patrióticas. Durante el día habrá un desfile en honor a los veteranos, sobrevuelos militares, presentaciones musicales y homenajes a integrantes de las Fuerzas Armadas, además de discursos oficiales y espectáculos dedicados a distintos momentos de la historia estadounidense.

Entre las exhibiciones aéreas previstas destacan demostraciones de los U.S. Air Force Thunderbirds, los Blue Angels de la Marina, aeronaves F-22 Raptor, F-35B Lightning II y otras unidades militares que participarán en sobrevuelos sobre el National Mall.

La programación también incluirá segmentos dedicados a la innovación estadounidense, la exploración espacial, la música, el deporte, los derechos civiles, la herencia de los pueblos indígenas y el reconocimiento a veteranos y militares en servicio.

Recomendaciones para quienes asistirán

Los organizadores informaron que el acceso al área principal comenzará a la 1:00 p.m. mediante controles de seguridad instalados alrededor del Monumento a Washington. Las autoridades aplicarán una política de equipaje restringido que solo permitirá bolsas transparentes de tamaño limitado o pequeños bolsos personales, todos sujetos a inspección.

Asimismo, se prohibirá el ingreso con objetos como hieleras, sillas plegables de gran tamaño, drones, aerosoles y armas de fuego. Debido a las restricciones, recomendaron revisar previamente la lista completa de artículos prohibidos y utilizar el transporte público para llegar al evento, ya que se esperan cierres viales y una gran afluencia de asistentes.

Freedom 250 también pidió a los visitantes mantenerse atentos a las actualizaciones sobre el servicio de metro, autobuses y condiciones del tránsito emitidas por las autoridades locales.

Una celebración para conmemorar los 250 años de EE.UU.

El espectáculo de fuegos artificiales forma parte de un amplio programa nacional organizado por Freedom 250, entidad encargada de coordinar las celebraciones por el semiquincentenario de Estados Unidos en colaboración con agencias federales y la Casa Blanca.

Además del evento principal en Washington D.C., las festividades incluyen exposiciones, ferias, actividades culturales y eventos especiales en distintos puntos del país, así como una gran revista naval y el desfile internacional de veleros en Nueva York.

No obstante, el momento más esperado llegará al caer la noche del 4 de julio, cuando cientos de miles de luces estallen sobre el National Mall en una exhibición diseñada para rendir homenaje a los valores, la historia y los protagonistas que han marcado el desarrollo de EE.UU. durante los últimos 250 años.

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