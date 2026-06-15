Seis de cada 10 asiático-estadounidenses creen que EE.UU. ya no es un buen país para inmigrantes

Las políticas migratorias más estrictas implementadas durante el gobierno de Donald Trump han generado inquietud entre amplios sectores de la comunidad asiático-estadounidense e isleña del Pacífico (AAPI), al grado de modificar hábitos cotidianos, afectar planes de viaje y alterar la percepción de Estados Unidos como destino para los inmigrantes, según una nueva encuesta difundida este lunes.

El estudio, elaborado por AAPI Data y el Centro de Investigación de Asuntos Públicos AP-NORC, encontró que cerca de la mitad de los adultos asiático-estadounidenses e isleños del Pacífico afirman que ellos o personas de su entorno han experimentado consecuencias vinculadas al endurecimiento de las políticas migratorias durante el último año.

Cambio de hábitos por temor

Entre las situaciones más comunes mencionadas por los encuestados están haber visto a familiares o conocidos detenidos o deportados, comenzar a llevar siempre consigo documentos que prueben su ciudadanía o situación migratoria, cancelar o aplazar viajes al extranjero y modificar actividades cotidianas por miedo a enfrentar problemas relacionados con inmigración.



Los resultados surgen después de más de un año de medidas de control migratorio que, de acuerdo con el sondeo, parecen estar influyendo en la forma en que comunidades con una alta presencia de inmigrantes perciben el país.

Crece el desencanto sobre el “sueño americano”

La encuesta muestra además un cambio en la valoración de Estados Unidos como tierra de oportunidades para quienes llegan desde el extranjero.



Seis de cada 10 adultos AAPI consideran que el país fue en algún momento un gran lugar para los inmigrantes, pero que ya no lo es. Apenas alrededor del 30% sostiene que Estados Unidos sigue siendo un buen destino para quienes buscan construir una nueva vida, mientras que un 5% afirma que nunca lo fue.



Para Karthick Ramakrishnan, fundador y director ejecutivo de AAPI Data, estas percepciones representan una señal preocupante.



“El éxito de Estados Unidos ha dependido fundamentalmente del papel de los estadounidenses de origen asiático, pero también de los inmigrantes en general”, señaló. Agregó que cuando personas que han vivido durante décadas en el país comienzan a cuestionar si sigue siendo el mejor lugar para desarrollar sus vidas, eso debería ser motivo de reflexión.

Inmigrantes legales también sienten presión

El estudio destaca que la incertidumbre no afecta únicamente a personas con estatus migratorio vulnerable. Incluso inmigrantes legalmente establecidos y ciudadanos naturalizados han adoptado medidas preventivas.

Uno de ellos es Khoa Tran, profesor de matemáticas de 27 años residente en San Antonio, Texas. Nacido en Vietnam, llegó a Estados Unidos en 2015 y obtuvo la ciudadanía cuatro años después.

Tran relató que él y su esposa comenzaron a prestar mayor atención a la necesidad de portar documentos migratorios luego de observar constantes publicaciones en redes sociales sobre posibles controles de identidad. Desde entonces, la tarjeta de residencia permanente de su esposa se ha convertido en una identificación que lleva consigo de forma habitual.

También aseguró haber visto cómo estudiantes internacionales han decidido posponer visitas a sus familias en Asia debido a la preocupación por posibles complicaciones relacionadas con sus visas.

Diferencias dentro de la comunidad asiática

La investigación detectó niveles especialmente altos de preocupación entre los adultos de origen surasiático.

Cerca de la mitad de ellos afirma conocer a alguien que comenzó a portar pruebas de ciudadanía o estatus legal durante el último año, una proporción superior a la observada entre la población AAPI en general.

Según Ramakrishnan, muchos de estos inmigrantes son residentes permanentes o ciudadanos naturalizados, pero sienten que su lugar dentro de la sociedad estadounidense está siendo cuestionado.

La herencia cultural pesa más que la identidad nacional

Otro de los hallazgos relevantes es la importancia que los adultos AAPI otorgan a sus raíces familiares y culturales.

Más de la mitad considera que la ascendencia o el país de origen de su familia es un elemento central de su identidad personal, mientras que el 44% dice lo mismo respecto a su identidad como estadounidenses.

La tendencia también se observa entre quienes nacieron en Estados Unidos. El 59% de los adultos AAPI nacidos en el país afirma que la herencia familiar es muy importante para definir quiénes son, frente al 47% que destaca su identidad nacional.

En contraste, una encuesta nacional de AP-NORC realizada en abril mostró que el 55% de los estadounidenses considera fundamental ser estadounidense para su identidad, mientras que solo el 37% otorga la misma importancia a la ascendencia familiar.

Diversidad cultural, un valor clave para Estados Unidos

La amplia mayoría de los encuestados AAPI, el 73%, considera que la mezcla de culturas y valores provenientes de distintas partes del mundo es esencial para la identidad de Estados Unidos.

Esa cifra supera ampliamente el 55% registrado entre la población estadounidense en general en la encuesta nacional de abril.

Para Abigail Jeyaraj, una joven de 22 años nacida en Texas e hija de inmigrantes de la India, crecer en áreas metropolitanas diversas como Dallas y Houston fortaleció su capacidad para comprender realidades distintas a la propia.

Jeyaraj expresó sentimientos encontrados ante las restricciones migratorias y los retrocesos en iniciativas de diversidad, equidad e inclusión, especialmente en un año marcado por las celebraciones del 250 aniversario del país.

Metodología de la encuesta

La encuesta fue realizada entre el 20 y el 28 de abril a 1,075 adultos estadounidenses de origen asiático, nativo hawaiano e isleño del Pacífico. El estudio utilizó el panel probabilístico Amplify AAPI de NORC, diseñado para representar a estas comunidades a nivel nacional.

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