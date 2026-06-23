La Biblioteca del Congreso celebra 250 años de EE.UU. con nueva exposición histórica

La celebración de los 250 años de Estados Unidos tendrá uno de sus espacios más emblemáticos en Washington. La Biblioteca del Congreso abrirá el próximo 3 de julio una nueva exposición titulada “The Declaration’s Promise: A Revolutionary Idea”, una muestra que propone un recorrido por la historia del país a través de algunos de los documentos y objetos más valiosos conservados en sus colecciones.

La exhibición, que permanecerá abierta hasta el 3 de julio de 2027, busca explorar cómo las ideas expresadas en la Declaración de Independencia influyeron en la evolución política, social y cultural de Estados Unidos durante los últimos 250 años. Para ello, reúne 121 piezas seleccionadas de diferentes archivos de la institución, considerada la biblioteca más grande del mundo.

Uno de los mayores atractivos será el borrador original de la Declaración de Independencia redactado por Thomas Jefferson. El documento conserva anotaciones y correcciones realizadas por John Adams y Benjamin Franklin, lo que permite observar de primera mano cómo tomó forma uno de los textos más influyentes de la historia moderna.

La muestra también incluirá la primera publicación periodística de la Declaración de Independencia, un ejemplar de la llamada Aitken Bible, considerada la primera Biblia impresa en una nación estadounidense independiente y la única edición autorizada por el Congreso. Estos documentos servirán como punto de partida para explicar cómo los ideales de libertad, representación y derechos individuales fueron reinterpretados por distintas generaciones.

Dentro de la colección destaca el borrador de la Declaración de Independencia de EE.UU. (Foto: Cortesía de la Biblioteca del Congreso)

De Jefferson a Hamilton: 2 siglos y medio de historia estadounidense

Entre los objetos históricos destacados figuran además los argumentos jurídicos presentados por John Quincy Adams ante la Corte Suprema en defensa de los africanos secuestrados que viajaban a bordo del barco Amistad. También se exhibirá el célebre discurso de Frederick Douglass sobre el significado del 4 de julio, considerado una de las críticas más poderosas a la contradicción entre los ideales fundacionales del país y la existencia de la esclavitud.

La exposición abarca igualmente el ámbito cultural y literario. Los visitantes podrán observar la pluma, los lentes y una primera edición de Leaves of Grass, pertenecientes a Walt Whitman. A ello se suma una versión manuscrita del célebre Discurso de Gettysburg de Abraham Lincoln, conocida como la “Nicolay Copy”, una de las piezas más apreciadas relacionadas con el mandatario que lideró al país durante la Guerra Civil.

Otro de los segmentos de la muestra estará dedicado a las luchas por la ampliación de los derechos civiles. Entre los documentos seleccionados figura una declaración de protesta de la National Woman Suffrage Association, leída por Susan B. Anthony el 4 de julio de 1876, en la que reclamaba el derecho al voto para las mujeres. La inclusión de este material busca mostrar cómo distintos movimientos sociales apelaron a los principios expresados en la Declaración para exigir igualdad y participación política.

La narrativa histórica avanza hasta el siglo XX con piezas relacionadas con la innovación tecnológica. Entre ellas destaca un telegrama enviado por Orville Wright para anunciar el primer vuelo motorizado de la historia en 1903. Sin embargo, la exposición también reserva espacio para elementos más inesperados de la cultura popular estadounidense. Uno de los más llamativos será Kermit the Frog, cuya presencia recuerda una producción en la que interpretó a Thomas Jefferson junto a otros personajes de los Muppets. La biblioteca conserva además distintas versiones del personaje presentadas para protección de derechos de autor por el creador Jim Henson.

El recorrido concluye con ejemplos contemporáneos que reflejan cómo los ideales fundacionales siguen presentes en la cultura estadounidense. Entre ellos figura la partitura de “One Last Time”, uno de los temas más reconocidos del exitoso musical Hamilton. Con esta combinación de documentos históricos, objetos personales, literatura, tecnología y cultura popular, la Biblioteca del Congreso busca ofrecer una mirada amplia sobre la promesa contenida en la Declaración de Independencia y su influencia en la construcción de EE.UU. a lo largo de dos siglos y medio.

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