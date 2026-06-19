El aniversario 250 de EE.UU.: ¿qué significa ser estadounidense para afroamericanos y latinos en 2026?

A medida que Estados Unidos se prepara para conmemorar su 250 aniversario, una nueva investigación ofrece una mirada reveladora sobre cómo los afroamericanos y los latinos perciben su identidad nacional, el llamado “sueño americano” y el futuro del país.

Aunque la mayoría considera que ser estadounidense sigue siendo una parte fundamental de quiénes son, también expresan inquietudes sobre la pérdida de derechos, las desigualdades persistentes y las dificultades económicas que enfrentan millones de familias.

El informe, elaborado por Navigator Research en el marco de las celebraciones del America250, combina encuestas y grupos focales para explorar las opiniones de ambas comunidades. Los resultados muestran una realidad compleja: orgullo por los valores fundacionales del país, pero también una creciente preocupación por la dirección que ha tomado la nación en los últimos años.

Uno de los hallazgos más destacados es que más de 8 de cada 10 afroamericanos y latinos consideran que ser estadounidense es importante para su identidad personal. Para muchos participantes, esa identidad está estrechamente vinculada a libertades fundamentales como la libertad de expresión y el derecho al voto.

Durante las conversaciones grupales, varios participantes señalaron que la ciudadanía estadounidense representa mucho más que un lugar de nacimiento. La posibilidad de participar en elecciones, expresar opiniones libremente y perseguir oportunidades personales fueron mencionadas repetidamente como elementos esenciales de lo que significa ser estadounidense. También apareció con fuerza la idea de que la diversidad es una característica distintiva del país y una de sus mayores fortalezas.

Derechos, libertades y sentido de pertenencia

Sin embargo, el estudio encontró una tensión evidente entre esos ideales y la experiencia cotidiana de muchos encuestados. Aunque existe consenso sobre la importancia de valores como la libertad y la igualdad, numerosos participantes manifestaron que esos principios se encuentran amenazados o debilitados.

Algunos afroamericanos expresaron preocupación por lo que consideran obstáculos persistentes para el ejercicio pleno del derecho al voto y por las desigualdades en el sistema de justicia. Entre los participantes latinos también surgió la sensación de que ciertos discursos políticos han contribuido a que algunos ciudadanos se sientan menos incluidos dentro de la identidad nacional.

Esta percepción tiene un impacto directo en el sentido de pertenencia. Para varios entrevistados, la erosión de derechos y libertades genera la impresión de que no todos los estadounidenses son tratados de la misma manera, lo que dificulta sentirse plenamente integrados en la vida pública del país.

Los datos reflejan además cuáles son los valores que estas comunidades consideran más importantes. La libertad y los derechos individuales encabezan la lista para afroamericanos y latinos por igual. Sin embargo, existen diferencias significativas. Los afroamericanos otorgan una importancia especialmente alta a la igualdad, mientras que los latinos destacan la independencia como uno de los valores centrales de la experiencia estadounidense.

La comunidad latina es un poco menos optimista del futuro del llamado “sueño americano”. (Foto: Ross D. Franklin/AP)

El “sueño americano” parece cada vez más lejano

Otro tema central del estudio es la percepción del “sueño americano”. Cuando se les preguntó qué significa este concepto, las respuestas giraron principalmente en torno a la estabilidad económica. Tener un empleo bien remunerado, comprar una vivienda propia y mantener a una familia fueron los elementos más mencionados.

Para muchos participantes, el “sueño americano” sigue representando la posibilidad de progresar mediante el trabajo duro. Sin embargo, la mayoría considera que alcanzar ese objetivo se ha vuelto mucho más difícil que en generaciones anteriores.

La inflación, el aumento constante del costo de vida y los salarios que no crecen al mismo ritmo fueron señalados como los principales obstáculos. Algunos participantes afirmaron que, aunque trabajan intensamente, sienten que cada vez es más complicado ahorrar dinero, adquirir una casa o garantizar seguridad financiera para sus hijos.

Las cifras respaldan esa percepción. Apenas alrededor de uno de cada 5 afroamericanos y latinos cree que el “sueño americano” sigue siendo alcanzable para la mayoría de las personas. Entre los latinos, una proporción significativa considera que ese ideal fue posible en el pasado, pero ya no lo es en el presente.

Entre la preocupación y la esperanza

Pese a las dificultades señaladas, el estudio también detectó un nivel considerable de optimismo. Aunque aproximadamente la mitad de los afroamericanos y latinos considera que EE.UU. atraviesa un período de declive, muchos mantienen la esperanza de que el país pueda mejorar en las próximas décadas.

Los afroamericanos mostraron un nivel particularmente alto de confianza en el futuro. Casi la mitad cree que EE.UU. estará mejor dentro de 20 años. Entre los latinos las opiniones aparecen más divididas, aunque una proporción importante también espera avances a largo plazo.

Los investigadores señalan que esta combinación de preocupación y esperanza refleja una característica histórica de ambas comunidades. A pesar de los desafíos económicos, sociales y políticos, persiste la convicción de que los ciudadanos tienen la capacidad de impulsar cambios y fortalecer la democracia.

De cara a las celebraciones del 250 aniversario, el estudio concluye que los mensajes más efectivos para conectar con afroamericanos y latinos son aquellos que destacan la democracia, la diversidad y el progreso. Las referencias a la lucha por la libertad, la participación ciudadana y la capacidad del país para avanzar a pesar de los retrocesos generan una respuesta particularmente positiva.

En un momento propio para la reflexión nacional, los resultados sugieren que estas comunidades continúan viendo a EE.UU. como un proyecto en construcción: imperfecto, pero aún capaz de acercarse a los ideales que inspiraron su fundación hace más de 2 siglos.

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