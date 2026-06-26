No interrumpirán vales de cuidado infantil en Nueva York: padres con empleos parciales mantendrán cobertura

La gobernación está frenando un plan que limitaba los vales de cuidado infantil destinados a padres de la ciudad de Nueva York que trabajan a tiempo parcial.

El estado había estado presionando a la alcaldía para que siguiera una norma que reembolsa el costo del cuidado infantil únicamente por las horas que el padre o la madre pasan en el trabajo. Ahora la gobernadora Kathy Hochul ha concedido una prórroga de dos años, dando a la ciudad hasta 2028 para cumplir con la medida, reportó Gothamist.

La decisión se produce semanas después de que se informara que los funcionarios municipales y los proveedores de servicios de cuidado infantil se apresuraban a cumplir la norma, temiendo graves alteraciones en el programa del que dependen más de 100,000 familias para obtener servicios de cuidado a bajo costo.

“Esta exención ayudará a garantizar que las familias que actualmente reciben apoyo en la ciudad de Nueva York no vean reducida su cobertura y que los proveedores no sufran interrupciones costosas”, declaró Hochul en un comunicado.

El alcalde Zohran Mamdani expresó su agradecimiento por la colaboración de Hochul para preservar el programa de vales para las familias trabajadoras. “Para un padre o una madre que acepta un turno extra para llegar a fin de mes, o para alguien cuyo horario laboral cambia cada semana, el acceso a un cuidado infantil flexible es verdaderamente esencial”, afirmó el alcalde en un comunicado.

Las familias inscritas en el Programa de Asistencia para el Cuidado Infantil pagan un máximo de $15 dólares semanales, ya sea por guardería diurna o por programas para después de la escuela. Sin embargo, mientras que el resto del estado limita el uso de estos vales para las familias que trabajan a tiempo parcial, la ciudad de Nueva York no lo hace.

Cuando el estado comenzó a exigir el cumplimiento estricto de esta norma el año pasado, los defensores del cuidado infantil advirtieron que los padres que no tenían empleos con horario fijo de 9 a.m. a 5 p.m. podrían perder horas de cobertura. Los proveedores señalaron que no podrían organizar grupos completos de niños a tiempo parcial cuyos padres tuvieran horarios irregulares, y advirtieron que algunos centros se verían obligados a cerrar.

“Es una victoria para todos”, afirmó el concejal Lincoln Restler, de Brooklyn, quien había solicitado la intervención de Hochul. “Los proveedores de cuidado infantil mantienen un modelo económico viable para pagar a su personal y cubrir sus gastos operativos. Los padres cuentan con un servicio de cuidado a tiempo completo en el que pueden confiar, y los niños se benefician del acceso a un cuidado infantil de calidad cinco días a la semana”, señaló Restler.

Hochul, quien aspira a ser reelecta en noviembre, ha convertido el cuidado infantil en un eje central de su agenda para mejorar la asequibilidad, duplicando el número de familias inscritas en el programa de vales y destinando $1,200 millones de dólares a implementar el cuidado gratuito para niños de dos años, ampliar las plazas de los programas 3-K y preescolar (pre-K), e incrementar los fondos para los vales.

Los defensores del cuidado infantil señalan que esta exención permite a Hochul y a Mamdani aprovechar el impulso actual para crear un sistema universal de cuidado infantil que beneficie a más familias, en lugar de reducir las horas de atención. El popular programa de vales cuenta actualmente con una lista de espera creciente de unas 26,000 familias.